Caixa Tem: SAQUE imediato de R$ 4.500 LIBERADO! Saiba como ter acesso

O Caixa Tem é um aplicativo gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF) que realiza transações financeiras de várias modalidades. A iniciativa tem ajudado muitos brasileiros, especialmente pequenos empresários e Microempreendedores Individuais (MEI). Nesta matéria do Notícias Concursos vamos explorar como liberar o saque imediato de R$ 4.500 e como acessar os serviços do Caixa Tem pela primeira vez ou em um novo celular.

O que é o Crédito Caixa Tem?

O Crédito Caixa Tem é uma linha de crédito disponibilizada pela Caixa Econômica Federal. Esta linha de crédito tem como objetivo principal ajudar pequenos empreendedores a expandir seus negócios ou auxiliar brasileiros que desejam abrir um novo negócio.

Como funciona o saque imediato de R$ 4.500?

O Caixa Tem permite que os beneficiários saquem até R$ 4.500 imediatamente. No entanto, é importante destacar que este montante deve ser utilizado para despesas relacionadas ao empreendimento, como pagamento de empregados, fornecedores e outras contas relacionadas ao negócio.

Primeiro acesso ao Caixa Tem

Muitos usuários encontram suas contas bloqueadas quando acessam o Caixa Tem pela primeira vez. Neste caso, o sistema bloqueia todas as funcionalidades até que o usuário libere o acesso a todos os serviços disponíveis. Para desbloquear a conta, siga os seguintes passos:

Abra o aplicativo Caixa Tem e faça login com o número do CPF e senha; Procure a opção “Liberar acesso” na lista e toque nela; Aperte o botão “Toque aqui para realizar seu primeiro acesso”; A Caixa enviará um SMS para o celular cadastrado. Digite o código de verificação; A Caixa colocará sua liberação em um período de análise. Se tudo ocorrer corretamente, seu dispositivo estará autorizado para uso.

Acessando o Caixa Tem em um novo celular



Você também pode gostar:

Ao trocar de celular, todas as informações do antigo devem ser transferidas para o novo, incluindo o aplicativo Caixa Tem. No entanto, a Caixa pode interpretar essa troca de dispositivo como uma tentativa de fraude. Para evitar isso, é necessário realizar um processo um pouco mais demorado para nomear o novo dispositivo como o aparelho de acesso à sua conta. Para isso, siga os passos abaixo:

Vá até uma agência da Caixa Econômica e procure o atendimento; Solicite ao funcionário a desvinculação da conta do aparelho antigo; O aparelho antigo será excluído pela Caixa; Agora, acesse o aplicativo novamente e faça o login.

O Caixa Tem é uma ferramenta valiosa para pequenos empreendedores e indivíduos que desejam iniciar um novo negócio. Com a possibilidade de saque imediato de até R$ 4.500, este benefício pode ajudar a cobrir diversas despesas relacionadas ao empreendimento. No entanto, é essencial entender como desbloquear e acessar os serviços do Caixa Tem, seja no primeiro acesso ou ao trocar de celular, para garantir que você possa aproveitar ao máximo esse recurso.

Como recuperar acesso ao Caixa Tem?

Se você esqueceu a senha do Caixa Tem, não precisa se preocupar. Há um processo simples para recuperar o acesso à sua conta.

Acessando a Tela Inicial

Primeiramente, abra o aplicativo Caixa Tem e selecione a opção “Esqueci minha senha” na tela inicial.

Informando o CPF

Em seguida, digite seu CPF no campo indicado, clique em “Não sou robô” para confirmar que você é um usuário real e, então, clique em “Continuar”.

Redefinindo a Senha

Assim que você seguir esses passos, as instruções para redefinir sua senha serão enviadas para o e-mail que você cadastrou no aplicativo.

Perda de Acesso ao E-mail Cadastrado

Se você perdeu o acesso ao e-mail cadastrado no Caixa Tem, ainda é possível recuperar sua conta. No entanto, o processo é um pouco diferente.

Indo até uma Agência da Caixa

Nesse caso, você precisará ir até uma agência da Caixa Econômica Federal com seu documento de identificação para solicitar a correção e atualização do cadastro.

Validação da Conta

Em alguns casos, o Caixa Tem pode solicitar o envio de documentos pessoais e o registro fotográfico do titular da conta para validar a conta. Se isso ocorrer, você pode realizar o procedimento pelo próprio aplicativo e desbloquear sua conta.