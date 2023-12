Calendário 2024 do INSS já foi DIVULGADO?

Se você é beneficiário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) seja pela aposentadoria ou pensão, é relevante estar ciente de que o órgão já tornou público o calendário de pagamentos para o ano de 2024. Uma cifra superior a 39 milhões de indivíduos vinculados à Previdência Social tem a capacidade de verificar as datas em que as transferências monetárias serão efetuadas em suas contas bancárias.

No próximo ano, um total de 5,6 milhões de auxílios do INSS têm natureza assistencialista, como é o caso do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Contrapondo-se a isso, cerca de 33,3 milhões correspondem a auxílios previdenciários, que abrangem variados tipos como aposentadorias por idade ou por incapacidade, auxílio doença e benefícios por óbito, entre outros.

Calendário de pagamentos do INSS para o ano de 2024

O calendário referente ao INSS para o ano de 2024 já incorpora as datas de pagamento de dezembro de 2023. Essa fase tem seu início no dia 21 de dezembro e se estende até o dia 8 de janeiro do ano subsequente.

O órgão adota dois cronogramas distintos para efetuar os pagamentos:

Primeiramente, destinado aos beneficiários que auferem valores até um salário mínimo, que era estipulado em R$ 1.320 no ano de 2023;

Segundamente, voltado para aqueles cujas rendas superam o valor mínimo. Este grupo começa a receber sete dias após o primeiro conjunto de beneficiários.

O INSS esclarece que uma quantia aproximada de 26,1 milhões de cidadãos recebem remunerações que não excedem o salário mínimo. Enquanto isso, cerca de 12,8 milhões obtêm valores acima desse patamar nacional.

Para o ano de 2024, o calendário do INSS vai alinhar os pagamentos com base no número sequencial presente no cartão do beneficiário. O passo a ser seguido é simples: identificar o último dígito do cartão (ignorando o dígito de verificação) para determinar o dia específico do pagamento.

Segue abaixo o cronograma de pagamentos para o ano de 2024, segmentado conforme o salário recebido:



Depósito destinado a beneficiários com renda até o salário mínimo

Período Inicial Período Final

janeiro/2024 25/01/2024 07/02/2024

fev/2024 23/02/2024 07/02/2024

março/2024 22/03/2024 05/04/2024

abril/2024 24/04/2024 08/05/2024

maio/2024 24/05/2024 07/06/2024

junho/2024 24/06/2024 05/07/2024

julho/2024 25/07/2024 07/08/2024

agosto/2024 26/08/2024 06/09/2024

set/2024 24/09/2024 07/10/2024

out/2024 25/10/2024 07/11/2024

nov/2024 25/11/2024 06/12/2024

dez/2024 20/12/2024 08/01/2025

Para beneficiários com renda superior ao salário mínimo

Período Inicial Período Final

janeiro/2024 01/02/2024 07/02/2024

fev/2024 01/03/2024 07/03/2024

março/2024 01/04/2024 05/05/2024

abril/2024 02/05/2024 08/05/2024

maio/2024 03/06/2024 07/06/2024

junho/2024 03/07/2024 07/07/2024

julho/2024 01/08/2024 07/08/2024

agosto/2024 02/09/2024 06/09/2024

set/2024 01/10/2024 07/10/2024

out/2024 01/11/2024 07/11/2024

nov/2024 02/12/2024 07/12/2024

dez/2024 02/01/2025 08/01/2025

Como determinar o valor a receber do INSS em 2024?

Para prosseguir, o valor das aposentadorias e pensões para o ano vindouro ainda não teve determinação oficial. As estimativas governamentais, presentes na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024, sugerem uma elevação do salário mínimo para R$ 1.421, indicando um incremento de 7,65% em relação ao valor de R$ 1.320.

A atualização monetária dos benefícios que superam o valor mínimo será efetivada após a publicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) pelo IBGE no mês de janeiro. No ano de 2023, ocorreu um aumento de 5,93% para esses beneficiários, fazendo com que o limite máximo dos benefícios alcançasse R$ 7.507,49.

Consulta através do Meu INSS

Para obter informações sobre o montante do benefício, os segurados têm a alternativa de entrar em contato com a Central 135, fornecendo o número de CPF e ratificando certos dados cadastrais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, entre 7h e 22h.

Uma alternativa digital também é viável: a consulta pode ser realizada através do portal oficial do Meu INSS ou do aplicativo Meu INSS, que está disponível para dispositivos Android e iOS. O recurso denominado Extrato de Pagamento concede as informações necessárias mediante autenticação no website governamental.