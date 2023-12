Calendário de PAGAMENTO do INSS para 2024 já está DISPONÍVEL?

Aos favorecidos pelo INSS, surge a necessidade de antecipar-se aos planejamentos para o período que vem. O cronograma de remuneração referente a 2024 encontra-se previamente estabelecido.

No entanto, é preciso ter cautela quando for conferir as datas de pagamento dos benefícios do INSS. Afinal, há pagamentos inativos e eventuais suspensões nos proventos. Para mais informações, continue com a leitura e descubra como será a distribuição dos montantes.

Calendário para pagamento do INSS: datas se iniciam no dia 25 de janeiro de 2024

A partir do dia 25 de janeiro de 2024, as transferências financeiras terão início. Importante ressaltar que a sequência de remuneração segue a numeração final do benefício, desconsiderando o dígito de verificação. Os primeiros agraciados serão os indivíduos com proventos até um salário mínimo.

O calendário de pagamentos dos beneficiários INSS funciona de uma forma única: o sistema acata e considera a numeração final que o cartão do benefício tem. Contudo, não leva em conta a última numeração que aparece bem depois do traço. Assim, aqueles que recebem primeiro são os pensionistas e aposentados com o benefício cujo dígito final é o 1.

Beneficiários com renda de até um salário mínimo

1: 25 de janeiro;

2: 26 de janeiro;

3: 29 de janeiro;

4: 30 de janeiro;

5: 31 de janeiro;

6: 1 de fevereiro;

7: 2 de fevereiro;

8: 5 de fevereiro;

9: 6 de fevereiro;

0: 7 de fevereiro.

Beneficiários com renda acima do salário mínimo

1 e 6: 1 de fevereiro;

2 e 7: 2 de fevereiro;

3 e 8: 5 de fevereiro;

4 e 9: 6 de fevereiro;

5 e 0: 7 de fevereiro.



Detalhes importantes sobre os pagamentos do INSS em 2024

Aproximadamente 39 milhões de assegurados serão agraciados pelos desembolsos, os quais serão creditados diretamente nas contas dos favorecidos. Para aqueles que mantêm conta de benefícios, é imperativo efetuar o levantamento ou a transação, visto que a funcionalidade de débito não está ativada.

Quanto aos que recebem por meio de conta-corrente, estão autorizados a efetuar as transações usuais. Os remanescentes pagamentos de 2023 se encerram em janeiro de 2024, com a competência de dezembro de 2023 disponível a partir de 21 de dezembro, estendendo-se até 08 de janeiro.

Os proventos do INSS serão ajustados no início do ano, com a remuneração ampliada já na competência de janeiro. Importante mencionar que os recessos bancários nacionais podem interromper os desembolsos, mas em feriados estaduais ou municipais, os montantes estarão acessíveis para retiradas e transações em terminais eletrônicos.

O INSS, mensalmente, paga 39.036.865 de benefícios previdenciários. Então, do total, 5.657.745 são de benefícios assistenciais e 33.379.120 são de previdenciários. Esses números integram a folha de pagamento do mês de novembro. Considerando ainda os dados do levantamento, a quantidade de cidadãos que recebe até um piso nacional é de 26.168.062. Já os que ganham acima do salário mínimo somam 12.868.803 de cidadãos.

Como consultar os valores?

Para quem não dispõe de conexão à internet, é suficiente efetuar uma ligação para a Central 135. O serviço de atendimento está operante de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Aqueles segurados que possuem acesso online podem empregar o site oficial Meu INSS ou o aplicativo Meu INSS, disponível para sistemas Android e iOS.

Ao realizar um planejamento cuidadoso e manter vigilância sobre as datas, assegura-se o recebimento dos benefícios dentro dos prazos estipulados. Organize-se e esteja preparado para o novo ano.