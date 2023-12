Calendário de Pagamentos BPC 2024 e Lista de doenças; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou recentemente as datas de pagamento programadas para o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) no ano de 2024. Esse benefício assistencial, atualmente no valor de R$ 1.320, é esperado por mais de 5,65 milhões de brasileiros.

O cronograma de pagamento do BPC/Loas é alinhado com as datas de pagamento das aposentadorias e pensões do INSS.

O que é o BPC/Loas?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) é um auxílio financeiro oferecido pelo Governo Federal a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade. Diferentemente das aposentadorias e pensões, o BPC/Loas não exige contribuições para o INSS. Para receber esse benefício, é necessário comprovar a renda e estar inscrito no Cadastro Único.

Em 2023, aproximadamente 3 milhões de pessoas com deficiência (PCD) e 2,54 milhões de idosos receberam o BPC/Loas. Para ter direito a esse benefício, é preciso ter idade igual ou superior a 65 anos ou ser pessoa com deficiência com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.

Além disso, a renda mensal per capita da família não pode exceder 1/4 do salário mínimo (até R$ 330).

Como solicitar o BPC/Loas?

O requerimento do BPC/Loas pode ser feito de forma presencial nas Agências da Previdência Social (APS) ou de forma online pelo site ou aplicativo Meu INSS. Também é possível solicitar o benefício por telefone, através do número 135.

Para as pessoas com deficiência que desejam ser consideradas aptas a receber o BPC/Loas, é necessário demonstrar que sua condição impede a participação plena e efetiva na sociedade.



Lista de doenças para solicitar o BPC/Loas

O BPC/Loas é destinado a pessoas com diversas condições de saúde que causam limitações significativas. Algumas das doenças que podem garantir o direito ao benefício são:

Alienação mental Artrite reumatoide Cardiopatia grave Cegueira Contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada Doença de Chagas Doença de Crohn Doença de Huntington Doença de Parkinson Epilepsia refratária Esclerose lateral amiotrófica (ELA) Esclerose múltipla Espondiloartrose anquilosante Estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante) Fibrose cística Hanseníase Hepatopatia grave Lúpus eritematoso sistêmico Mal de Alzheimer Nefropatia grave Neoplasia maligna Paralisia irreversível e incapacitante Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV – AIDS) Transtorno bipolar Tuberculose ativa

Essa lista não é exaustiva e outras condições de saúde também podem se enquadrar nos critérios para receber o BPC/Loas.

Calendário de pagamento do BPC/Loas em 2024

O Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) é pago mensalmente no valor de um salário mínimo (atualmente R$ 1.320). O INSS estabeleceu dois cronogramas de pagamento para o ano de 2024. O primeiro cronograma é destinado aos segurados com benefícios de até um salário mínimo, enquanto o segundo cronograma começa uma semana depois e é destinado aos beneficiários que recebem valores acima do piso nacional.

O calendário de pagamento do BPC/Loas segue as datas de pagamento das aposentadorias e pensões do INSS, liberando os valores conforme o último dígito do benefício.

É importante ressaltar a importância desse benefício assistencial, pois ele pode fornecer uma solução financeira para as necessidades básicas e urgentes de muitos brasileiros. Portanto, é fundamental que essas informações sejam divulgadas de forma ampla, para que todas as pessoas que precisam e têm direito ao benefício possam fazer a solicitação.

Para mais informações sobre o BPC/Loas, recomenda-se acessar o site oficial do INSS ou entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 135.

