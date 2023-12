Calendário de Pagamentos do PIS 2024 foi OFICIALMENTE aprovado; confira

O PIS 2024 chega com novidades! A Caixa Econômica Federal, em concordância com o governo federal, irá implementar o calendário aprovado oficialmente para os pagamentos do Programa de Integração Social (PIS). São milhões de trabalhadores do setor privado que serão beneficiados.

O Que é o PIS?

Para os que estão se perguntando, o PIS é um programa criado pelo governo federal com o objetivo de promover a integração do empregado do setor privado com o desenvolvimento da empresa.

Quando Começam os Pagamentos do PIS 2024?

Seguindo o calendário oficialmente aprovado, os pagamentos do PIS 2024 estão programados para iniciar em fevereiro. As datas variam de acordo com o mês de nascimento do trabalhador.

Qual o Valor Máximo a Ser Recebido?

O montante máximo estabelecido para o PIS 2024 é de R$ 1.412,00. Isso irá variar de acordo com o tempo que o trabalhador esteve empregado durante o ano base.

Calendário Oficial do PIS 2024

O calendário de pagamentos do PIS para o ano de 2024 foi oficialmente aprovado pelo Condefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). Sendo assim, a Caixa Econômica seguirá as datas estipuladas pelo governo federal e ratificadas pelo Conselho.



Nascidos em Recebem a partir de Recebem até Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

Quem Será Beneficiado?

Estima-se que mais de 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados pelo PIS 2024. Isso representa uma grande parcela dos trabalhadores do setor privado no Brasil.

Como Funciona o Depósito do PIS?

Os valores serão depositados diretamente nas contas dos trabalhadores que possuem conta na Caixa Econômica Federal. Para os que não possuem conta, o saque pode ser realizado em qualquer agência da Caixa.

O PIS 2024 chega com a promessa de beneficiar milhões de trabalhadores brasileiros. Com o calendário oficialmente aprovado , espera-se que tudo ocorra de maneira organizada e eficiente. Fique atento às datas e não perca a oportunidade de receber esse benefício.

Elegibilidade ao PIS/PASEP

Para estar elegível ao PIS/PASEP, é imprescindível estar regularizado com as obrigações trabalhistas. É importante verificar se não existem pendências judiciais relacionadas ao seu emprego.

Tempo Mínimo de Carteira de Trabalho Assinada

Para solicitar o PIS/PASEP, é necessário ter a carteira de trabalho assinada por pelo menos cinco anos. Essa é uma das condições para ser elegível ao benefício.

Salário Mensal Inferior a Dois Salários Mínimos

O salário mensal para ter direito ao PIS/PASEP deve ser inferior a dois salários mínimos. Em 2024, esse valor é de R$ 2.640.

Tempo Mínimo de Trabalho no Ano Base

É preciso ter trabalhado pelo menos um mês (30 dias) no ano base para o qual está solicitando o benefício.

Instituições Responsáveis pelo Pagamento do PIS/PASEP

O pagamento do PIS/PASEP é feito por duas instituições financeiras bem conhecidas: a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, destinado aos trabalhadores do setor privado. Por outro lado, o Banco do Brasil se encarrega do pagamento do PASEP, voltado para os servidores públicos.

Como Consultar o Saldo do PIS/PASEP Online?

Agora que você está ciente dos requisitos e das instituições responsáveis pelo pagamento do PIS/PASEP, vamos entender como consultar o saldo do benefício de maneira online.

Acesso ao Site Oficial

Primeiramente, acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, dependendo do programa ao qual você está vinculado.

Seleção da Opção de Consulta

No menu principal do site, procure pela opção de consulta do saldo do PIS/PASEP.

Informações Pessoais

Informe seus dados pessoais, como número do PIS/PASEP, CPF e data de nascimento. Essas informações são necessárias para garantir a segurança da consulta.

Consulta

Depois de preencher os campos obrigatórios, clique em “Consultar”. Aguarde alguns instantes enquanto o sistema verifica e exibe o saldo disponível.

Ao seguir esses passos, você poderá visualizar o saldo do seu PIS/PASEP de forma online. Caso haja algum saldo disponível, você poderá escolher a forma de recebimento ou realizar outras operações relacionadas ao benefício.