Calendário PIS 2024: Datas CONFIRMADAS! Confira

O calendário do Programa de Integração Social (PIS) para 2024 foi confirmado! As datas de pagamento do benefício seguirão a lógica dos aniversários dos beneficiários. Abaixo, você encontrará todas as informações necessárias sobre o PIS 2024, incluindo o calendário de datas confirmadas.

O que é o PIS?

O PIS é um benefício que tem como objetivo integrar o empregado da iniciativa privada ao desenvolvimento da empresa. Ele é pago anualmente aos trabalhadores que atendem a certos critérios.

Quem tem direito ao PIS 2024?

Os critérios de elegibilidade para o abono salarial do PIS 2024 permanecem inalterados. Os trabalhadores que preenchem os seguintes requisitos terão direito ao abono:

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;

Estão inscritos no PIS há pelo menos cinco anos;

Trabalharam com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022;

Tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo.

Os trabalhadores que não se enquadram nesses critérios, como trabalhadores domésticos, rurais empregados por pessoa física, urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica, não têm direito ao abono.

Calendário PIS 2024

O calendário PIS 2024 foi organizado de acordo com a data de aniversário do beneficiário. Confira abaixo as datas confirmadas de pagamento:



Nascidos em janeiro: recebem a partir de 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 15 de março

Nascidos em março e abril: recebem a partir de 15 de abril

Nascidos em maio e junho: recebem a partir de 15 de maio

Nascidos em julho e agosto: recebem a partir de 17 de junho

Nascidos em setembro e outubro: recebem a partir de 15 de julho

Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto

Como consultar o abono PIS 2024 pelo CPF?

Existem várias maneiras de verificar o seu número PIS usando seu CPF. Vamos discutir três delas.

Verificação do PIS pelo CPF através do site Meu INSS

O site Meu INSS é uma ferramenta integrada ao gov.br que centraliza vários serviços. Aqui está um guia passo a passo de como verificar o seu PIS usando o CPF através do Meu INSS:

Acesse o portal Meu INSS e clique em “Entrar”. O sistema solicitará integração com o gov.br. Digite a senha do cadastro. Seus dados, incluindo nome, CPF e NIT/PIS, serão exibidos.

Se você ainda não se cadastrou no Meu INSS, terá que seguir os passos abaixo:

Clique em “Cadastre-se” e preencha os dados solicitados. Receba a senha criada pelo sistema. Faça o login e altere a senha. Acesse novamente, desta vez com a nova senha.

Verificação do PIS pelo CPF através do Banco do Brasil

Outra maneira de verificar o seu número PIS usando o seu CPF é através do Banco do Brasil. Siga estes passos:

Acesse o site oficial do Banco do Brasil e localize a opção “Acesse sua conta” ou “Internet Banking”. Insira o número de agência e conta corrente, bem como a senha de acesso. Após fazer login na conta, procure uma opção relacionada ao PIS. Digite seu número de CPF no campo indicado.

Verificação do PIS pelo CPF por telefone

Finalmente, você também pode verificar o seu PIS pelo CPF por telefone. Basta ligar para a Central de Atendimento da Caixa Econômica Federal no número 0800-726-0207 e seguir as instruções.

A Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do abono salarial do PIS. Para ter direito a este benefício, você deve:

Ter cadastro no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Ter recebido uma remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante o ano-base.

Ter exercido atividade remunerada para pessoa jurídica durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base considerado para apuração.

Estar com os dados corretos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)/eSocial no prazo estabelecido pelo Governo Federal.

Como a situação do CPF pode afetar o abono do PIS

A situação do seu CPF pode afetar o seu direito de receber o abono salarial do PIS. Se o seu CPF estiver pendente de regularização ou bloqueado, suspenso, cancelado ou nulo, você não poderá receber este benefício. Portanto, é importante manter a situação do seu CPF regularizada.

Planejamento e organização financeira

Com o conhecimento das datas confirmadas do calendário PIS 2024, os trabalhadores podem se organizar melhor financeiramente. Lembre-se de que o abono PIS é um direito do trabalhador e pode ser uma fonte importante de renda.

Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas sobre o PIS 2024. Fique atento ao calendário e garanta seu benefício!