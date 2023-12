CalFresh e EDD: É possível receber vale-refeição e seguro-desemprego na Califórnia?

EUna Califórnia, navegando pelas complexidades dos programas de bem-estar social como CalFresh e os benefícios de desemprego podem ser desafiadores. Compreender se estes benefícios podem ser combinados é crucial para milhões de residentes que dependem destes programas para obter apoio essencial.

CalFresh, conhecido nacionalmente como o Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP), é uma tábua de salvação vital na Califórnia. Em maio de 2023, mais de 5,2 milhões de pessoas estavam inscritas em CalFresh.

O financiamento do programa é um esforço colaborativo, com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) cobrindo o custo total dos benefícios e metade dos custos operacionais. O estado da Califórnia e alguns governos locais financiam o restante.

Para os residentes de baixa renda na Califórnia, especialmente em tempos de dificuldades econômicas, surge a questão: é possível receber Benefícios do CalFresh ao mesmo tempo que recebe subsídios de desemprego? A resposta, segundo o Departamento de Serviços Sociais da Califórnia (CDSS), é afirmativo.

O CDSS esclarece que a situação profissional não é um fator determinante para a elegibilidade do CalFresh. Pessoas físicas podem se inscrever e receber Benefícios do CalFresh quer estejam empregados, recebam subsídio de desemprego, pensão alimentícia, benefícios por invalidez ou mesmo se possuam bens como uma casa ou um carro.

A principal consideração é que o montante recebido dos subsídios de desemprego não deve exceder os limites de rendimento estabelecidos para Elegibilidade do CalFresh.

Quanto custa o pagamento do benefício CalFresh?

A quantidade de Benefícios do CalFresh uma família recebe é baseada no seu tamanho e na renda líquida mensal após as deduções permitidas. Por exemplo, uma família unipessoal é elegível para um subsídio mensal máximo de $291.

Este subsídio aumenta com cada membro adicional da família, com uma família de duas pessoas recebendo até US$ 536 e uma família de três pessoas até US$ 766. Para famílias com mais de oito membros, é adicionado um adicional de US$ 219 por cada pessoa.

Esses benefícios são pagos através de um Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), funcionando de forma semelhante a um cartão de débito. Este método garante uma maneira segura e conveniente para os destinatários acessarem seus benefícios.

Para concluir, O compromisso da Califórnia o apoio aos seus residentes através de programas como o CalFresh e subsídios de desemprego é evidente. A possibilidade de combinar estes benefícios proporciona uma rede de segurança para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.

Compreendendo o critérios de elegibilidade e cálculos de benefícios é fundamental para que os californianos tomem decisões informadas e tenham acesso ao apoio de que necessitam.

À medida que o estado continua a enfrentar os desafios económicos, programas como o CalFresh continuam a ser essenciais para garantir que nenhum residente fique sem necessidades básicas como alimentação.