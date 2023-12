Câmara abre inscrições de concurso público com salários de R$ 9,3 MIL

Há vagas imediatas e formação de cadastro neste concurso público

Se você busca uma chance em concurso público, saiba que as inscrições estão abertas para edital com salários acima de R$ 9,3 mil.

Concurso público e inscrições

A cidade de Mococa, situada no estado de São Paulo, anuncia a abertura de inscrições para seu aguardado concurso público. A Câmara Municipal oferece um total de 5 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior de formação. Esta é uma oportunidade única para aqueles que almejam ingressar no serviço público e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local.

Cargos e Remunerações do concurso público

Os cargos disponíveis abrangem diversas áreas, proporcionando aos candidatos uma gama de opções para escolherem de acordo com suas habilidades e formações. Para os candidatos de nível médio, as vagas incluem Auxiliar de Contabilidade, Recepcionista, Técnico Legislativo e Motorista, com salários iniciais que variam de R$ 2.885,07 a R$ 3.255,35.

Já para os profissionais de nível superior, as oportunidades contemplam os cargos de Analista Legislativo, Contador e Procurador Jurídico, oferecendo salários iniciais mais atrativos, que variam de R$ 6.165,47 a R$ 9.391,75. Essa diversidade reflete o compromisso da Câmara de Mococa em reconhecer e valorizar o potencial de seus futuros servidores.

Etapas do concurso público



O processo seletivo para o concurso da Câmara de Mococa será composto por etapas criteriosas, visando a seleção dos candidatos mais qualificados e comprometidos. Conheça as etapas que compõem esse desafio:

Prova Objetiva: Base para Avaliação de Conhecimentos

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova objetiva consistirá em 40 questões de múltipla escolha, avaliadas numa escala de 0 a 100 pontos.

Para ser considerado habilitado, o candidato precisa atingir pontuação igual ou superior a 50.

Prova Dissertativa: Demonstração de Habilidade Analítica e Redacional

Aplicada no mesmo dia da prova objetiva, a prova dissertativa destina-se aos cargos de Analista Legislativo, Procurador Jurídico e Técnico Legislativo.

Com caráter eliminatório e classificatório, a avaliação ocorre numa escala de 0 a 10 pontos, sendo a pontuação mínima para habilitação estabelecida em 5.

Prova Prática: Adequação Funcional e Situacional para Motoristas

Exclusiva para o cargo de Motorista, esta etapa busca avaliar a capacidade do candidato em se adequar funcional e situacionalmente às demandas da função.

Com caráter eliminatório e classificatório, a prova prática tem um valor máximo de 100 pontos, sendo necessário alcançar 50 pontos para ser considerado habilitado.

Oportunidade do concurso público

O concurso da Câmara de Mococa representa uma oportunidade ímpar para aqueles que aspiram a uma carreira sólida e gratificante no serviço público. As etapas criteriosas refletem o compromisso da instituição em selecionar os melhores talentos, garantindo um quadro de servidores qualificado e dedicado ao desenvolvimento da comunidade local. Aos interessados, que este seja o início de uma jornada rumo à excelência profissional e ao serviço público de qualidade.

Como se inscrever

Vale lembrar que os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro de 2024, no site da banca organizadora, Instituto Indepac, ao custo de R$ 50,00 a R$ 70,00.

Como se preparar

Ingressar no serviço público é o objetivo de muitos brasileiros que almejam estabilidade profissional e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de suas comunidades. Com a abertura das inscrições para o aguardado concurso da Câmara de Mococa, no estado de São Paulo, surge a necessidade de um plano de estudos estruturado e eficiente. Este guia prático apresentará estratégias fundamentais para uma preparação sólida e bem-sucedida.

Conheça o Edital: O Primeiro Passo para o Sucesso

O edital do concurso é sua bússola, fornecendo informações cruciais sobre os cargos, as etapas do processo seletivo e o conteúdo programático. Dedique tempo para uma leitura minuciosa, identificando os temas mais relevantes e as especificidades de cada cargo.

Organização: Estabeleça um Cronograma Realista

A organização é a chave para o êxito nos estudos. Crie um cronograma realista, considerando suas responsabilidades diárias e estabelecendo metas alcançáveis. Divida o tempo de estudo entre as disciplinas, dando prioridade aos temas com maior peso no processo seletivo.

Material de Estudo: Escolha com Sabedoria

Selecionar o material de estudo adequado é crucial. Utilize apostilas específicas para concursos, livros recomendados no edital e, se possível, faça simulados anteriores para se familiarizar com o estilo das questões.

Prova Objetiva: Foco na Resolução de Questões

A prova objetiva é a etapa inicial e fundamental. Dedique parte do seu tempo à resolução de questões anteriores, identificando padrões e fortalecendo seus conhecimentos. Isso proporcionará maior confiança no dia da prova.

Prova Dissertativa: Aprimore Suas Habilidades Textuais

Para os cargos que exigem prova dissertativa, como Analista Legislativo, Procurador Jurídico e Técnico Legislativo, é essencial aprimorar suas habilidades textuais. Pratique a redação de textos, atentando-se à clareza, coesão e argumentação.

Prova Prática para Motoristas: Simulações são Essenciais

Se você está concorrendo ao cargo de Motorista, invista tempo em simulações práticas. Familiarize-se com as exigências da prova prática, aprimorando suas habilidades de condução e demonstrando aptidão para as situações propostas.