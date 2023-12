Câmara anuncia CONCURSO com salários de até R$ 10,4 MIL para fundamental, médio e superior

Concurso será para sete cargos

Com oportunidades e ótimos salários, este concurso da Câmara é uma excelente chance para mudar de vida. Vale lembrar que o certame será para fundamental, médio e técnico.

Veja maiores detalhes.

Oportunidades no Concurso

Recentemente, foi divulgado o tão esperado edital para o concurso da Câmara de Atibaia, situada no interior paulista. Este processo seletivo representa uma chance única para diversos profissionais ingressarem no serviço público, disponibilizando 15 vagas imediatas, das quais duas são reservadas para afrodescendentes, além da formação de cadastro reserva (CR). É importante ressaltar que os contratados terão seu vínculo regido pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Diversidade e Requisitos Específicos do concurso

O certame contempla uma gama de oportunidades, cada uma com requisitos específicos. Para o cargo de Motorista (2 vagas + CR), os candidatos devem apresentar certificado de conclusão do ensino fundamental e possuir carteira nacional de habilitação na categoria “B” ou superior. O salário inicial para esta posição é atrativo, alcançando R$ 3.143,46.

A posição de Assistente de Apoio Administrativo (3 + CR) exige ensino médio completo, proporcionando um vencimento de R$ 2.251,06. Por outro lado, carreiras que demandam formação superior incluem Analista de Tecnologia da Informação (1 + CR), Analista em Gestão Pública (5 + CR), Controlador Interno (1 + CR), Procurador 20h (2 + CR) e Procurador 40h (1 + CR), com remunerações variando entre R$ 3.349,55 e R$ 10.459,56.

Benefícios Oferecidos para concurso



Você também pode gostar:

Além dos salários competitivos, a Câmara Municipal da Estância de Atibaia concede benefícios atrativos aos seus servidores. Dentre eles, destacam-se o auxílio-alimentação no valor de R$ 1.129,57, o auxílio-refeição de R$ 43,94 por dia útil (exceto para cargos com jornada de trabalho semanal de 20h), plano de saúde e vale-transporte. Saiba mais sobre o concurso.

Etapas do concurso

O processo seletivo será composto por diferentes etapas, exigindo dos candidatos habilidades diversas. Todos os concorrentes passarão pela prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. No caso dos procuradores, há a inclusão da prova prático-profissional, enquanto os motoristas enfrentarão a prova prática de direção veicular.

As datas cruciais para os participantes são as previstas para as provas objetiva e prático-profissional, marcadas para o dia 3 de março de 2024. Os locais e horários serão devidamente comunicados por meio do edital de convocação, a ser publicado no momento oportuno.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 de janeiro e 6 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br).

As taxas dependem da escolaridade, veja:

R$ 57 para ensino fundamental;

R$ 69 para nível médio; e

R$ 82 para formação superior.

Preparação

Preparar-se para o concurso da Câmara de Atibaia demanda uma abordagem estratégica e bem planejada. Com diversas oportunidades em jogo, é crucial adotar práticas que otimizem seu estudo.

Aqui estão algumas dicas para guiar sua preparação de forma eficaz:

Entenda Detalhes do Edital:

Faça uma análise minuciosa do edital, compreendendo os requisitos específicos para cada cargo, o formato das provas, critérios de avaliação e outras informações relevantes.

Elabore um Cronograma de Estudos:

Estabeleça um cronograma realista, distribuindo seu tempo de estudo de maneira equilibrada entre as disciplinas. Considere suas áreas de maior e menor familiaridade, priorizando aquelas que demandam mais atenção.

Utilize Materiais Adequados:

Opte por materiais atualizados e específicos para o concurso, como livros, videoaulas e, se possível, provas anteriores. Recorra a plataformas online especializadas e sites confiáveis.

Simule Provas Regularmente:

Realize simulados frequentes para se acostumar com o estilo das questões e aprimorar sua gestão de tempo. Essa prática também ajuda a identificar áreas que necessitam de mais dedicação.

Concentre-se nos Pontos-Chave:

Dê ênfase aos temas mais recorrentes e essenciais para o cargo desejado. Dedique tempo extra aos conteúdos que têm maior peso na pontuação da prova.

Mantenha-se Atualizado em Legislação:

Esteja por dentro das leis e normas relacionadas ao serviço público, especialmente aquelas pertinentes ao âmbito municipal e estadual.

Pratique Redação e Tarefas Práticas:

Para cargos que envolvem provas práticas, como a de direção veicular para motoristas e a prático-profissional para procuradores, pratique regularmente. No caso de redação, aprimore suas habilidades de escrita.

Cuide da Saúde Mental:

Equilibre seus estudos com períodos de descanso e lazer. A ansiedade pode impactar seu desempenho, então reserve momentos para relaxar e recarregar as energias.

Escolha as dicas que mais adequam ao seu perfil e boa sorte.