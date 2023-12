Câmara anuncia CONCURSO para médio, técnico e superior com salários de quase R$ 5 MIL

Confira os cargos do concurso

Mais uma chance para quem busca vagas por meio de concurso público. Desta vez, separamos informações sobre um edital que anuncia oportunidades para médio, técnico e superior.

Veja a seguir maiores esclarecimentos.

Concurso Câmara de Bertioga

Recentemente, foi divulgado o edital do aguardado concurso público da Câmara Municipal de Bertioga, município situado no estado de São Paulo. Com um total de 12 vagas imediatas e a possibilidade de formação de cadastro de reserva, este certame oferece perspectivas empolgantes para candidatos de diferentes níveis educacionais.

Diversidade de Cargos e Remunerações

O concurso contempla oportunidades para candidatos com ensino médio, técnico e superior. Os cargos disponíveis e seus respectivos salários são os seguintes:

Ensino Médio e Técnico:

Técnico em Contabilidade: 01 vaga, salário de R$ 3.058,36

01 vaga, salário de R$ 3.058,36 Técnico em Informática: 01 vaga, salário de R$ 3.058,36

01 vaga, salário de R$ 3.058,36 Técnico em Recursos Humanos: 02 vagas, salário de R$ 3.058,36

02 vagas, salário de R$ 3.058,36 Técnico Legislativo Administrativo: 06 vagas, salário de R$ 3.058,36



Curso Superior:

Administrador: Cadastro de Reserva, salário de R$ 4.755,46

Cadastro de Reserva, salário de R$ 4.755,46 Analista de Sistemas: Cadastro de Reserva, salário de R$ 4.755,46

Cadastro de Reserva, salário de R$ 4.755,46 Contador: 01 vaga, salário de R$ 4.755,46

01 vaga, salário de R$ 4.755,46 Procurador Legislativo: 01 vaga, salário de R$ 4.755,46

Sobre as fases do concurso

A primeira delas é a Prova Objetiva, que é como um ponto de partida para todos os candidatos. Nessa etapa, eles precisam responder a perguntas sobre Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Específicos.

Entendendo as Perguntas do concurso

Para quem está buscando cargos de nível médio e técnico, as perguntas são organizadas de uma maneira, enquanto para quem busca cargos de nível superior, elas ficam um pouquinho mais complexas, de acordo com a área de estudo. A Prova Objetiva é como um teste de 0 a 100 pontos, e o candidato precisa tirar no mínimo 50 pontos para passar para a próxima fase.

A Prova Diferente

A segunda etapa é a Prova Dissertativa, que só é feita pelos candidatos que querem ser Procuradores Legislativos. Nessa parte, não basta só responder, é preciso mostrar como resolver um problema na prática.

O que é Preciso para Passar

As avaliações têm regras sérias. Na Prova Dissertativa, que vale até 10 pontos, o candidato precisa tirar pelo menos 5 para seguir adiante.

Resumindo:

Entender essas etapas é muito importante para quem está participando. Estudar bastante, junto com uma visão ampla das coisas que são pedidas, é o caminho para ter sucesso nessa competição.

Dicas de preparação do concurso

Confira as dicas de preparação para o concurso:

Explorando o Edital: Inicie sua jornada compreendendo cada detalhe do edital. Analise as disciplinas, pesos e formatos das provas para embasar sua preparação.

Roteiro Pessoal de Estudo: Desenvolva um plano de estudo adaptado às suas circunstâncias diárias. Estabeleça metas realistas que se alinhem ao seu ritmo e disponibilidade.

Fontes Atualizadas de Estudo: Escolha materiais confiáveis e atualizados, alinhados ao conteúdo programático. Livros, videoaulas e recursos online podem ser valiosos aliados.

Equilíbrio nas Disciplinas: Distribua seu tempo de estudo de maneira equitativa entre as disciplinas, concentrando-se nas áreas com maior peso nas provas.

Técnicas de Estudo Práticas: Experimente diversas técnicas, como mapas mentais, resumos e flashcards. Descubra a abordagem que melhor se ajusta ao seu estilo de aprendizagem.

Desafios Práticos com Simulados: Coloque-se à prova com simulados e questões de concursos anteriores. Essa prática aprimora a familiaridade com o formato das perguntas e destaca áreas que necessitam de reforço.

Revisões Estratégicas: Reserve momentos regulares para revisar o conteúdo estudado. A revisão periódica fortalece a retenção do conhecimento.

Colaboração em Grupos de Estudo: Considere participar de grupos de estudo. A interação com outros candidatos promove troca de conhecimentos e ajuda a esclarecer dúvidas.

Bem-Estar para Alto Desempenho: Mantenha uma rotina saudável. Alimentação balanceada, atividade física regular e sono adequado contribuem para o bem-estar e desempenho nos estudos.

Antecipação ao Ambiente de Prova: Realize simulações do ambiente de prova antes do grande dia. Essa prática reduz a ansiedade e familiariza você com o tempo disponível.

Ao adotar essas estratégias, você estará mais preparado para enfrentar o desafio do Concurso da Câmara de Bertioga