Câmara anuncia Concurso para todos os níveis escolares e com salários de quase R$ 5 MIL

As vagas do concurso sao imediatas

O concurso é uma grande para quem deseja estabilidade de vida. Por conta disso, separamos mais detalhes sobre este edital para todos os níveis.

Ficou interessado? Veja a seguir mais detalhes.

Concurso Câmara

A tão esperada notícia chegou: foi divulgado o edital para o concurso da Câmara de Cabo Frio, localizada no estado do Rio de Janeiro. São 38 vagas efetivas em disputa, sendo uma reservada para pessoas com deficiência e sete destinadas a candidatos negros e indígenas.

Para Quem Concluiu o Ensino Fundamental

Candidatos que concluíram o ensino fundamental têm a chance de concorrer às vagas de motorista CNH categoria “B” (1 vaga) e recepcionista (3 vagas). O salário inicial para essas funções é de R$ 2.751,44.

Ensino Médio no concurso

Para quem possui ensino médio e/ou curso técnico, as oportunidades são diversas. Os cargos disponíveis são:



Você também pode gostar:

Intérprete de libras (2 vagas)

Segurança parlamentar II (2 vagas)

Técnico administrativo (15 vagas)

Técnico legislativo (2 vagas)

Técnico em informática (4 vagas)

A remuneração para essas posições é de R$ 3.708,47, com exceção do cargo de intérprete de libras, que possui um salário de R$ 2.024,40.

Nível Superior

Para aqueles com formação superior, as carreiras disponíveis são:

Assistente jurídico (6 vagas)

Contador (3 vagas)

A remuneração para essas posições é de R$ 4.821,01.

Reservas para Inclusão e Diversidade

O concurso também reserva espaço para a inclusão e diversidade, com vagas específicas para pessoas com deficiência e para candidatos negros e indígenas. Essa iniciativa reforça o compromisso com a igualdade de oportunidades. Saiba mais sobre o concurso.

Fases do Concurso Desvendadas

O concurso tão aguardado da Câmara de Cabo Frio apresenta um processo seletivo estruturado, composto por distintas etapas destinadas a avaliar os conhecimentos e habilidades dos candidatos. Vamos explorar as fases que compõem esse desafio:

Prova Objetiva

Para todos os cargos em disputa, a primeira etapa será a prova objetiva. Essa avaliação, de caráter eliminatório e classificatório, abrangerá uma ampla gama de conhecimentos gerais e específicos necessários para cada função.

Prova Dissertativa

No caso do cargo de assistente jurídico, uma fase adicional de prova dissertativa será implementada. Nesse momento, os candidatos poderão destacar conhecimentos mais aprofundados e habilidades específicas vinculadas à função.

Prova de Títulos

Reservada exclusivamente aos candidatos de nível superior, a fase de prova de títulos, de caráter classificatório, valoriza a formação acadêmica e experiência profissional, acrescentando pontos à pontuação final dos participantes.

Datas Importantes do concurso

As provas objetiva e dissertativa estão programadas para 3 de março de 2024. Detalhes sobre locais e horários serão comunicados posteriormente no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno. Fique atento às informações oficiais para não perder nenhum detalhe importante.

O concurso da Câmara de Cabo Frio configura-se como uma oportunidade desafiadora, apresentando múltiplas fases que visam selecionar os profissionais mais qualificados para integrar a equipe. A preparação cuidadosa e atenta dos candidatos será fundamental para enfrentar essas etapas com confiança.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de dezembro de 2023 e 31 de janeiro de 2024 através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (www.ibam-concursos.org.br).

Veja as taxas:

R$ 60 para ensino fundamental;

R$ 80 para níveis médio e técnico; e

R$ 100 para formação superior.

Preparação

Neste desafio, a organização e o planejamento são aliados cruciais para otimizar o tempo e maximizar os resultados. Aqui estão algumas diretrizes para uma preparação eficaz:

O ponto de partida é a análise minuciosa do edital. Entender os requisitos, o conteúdo programático e a estrutura da prova é fundamental para direcionar os estudos de maneira precisa.

Estabeleça um cronograma realista que considere suas responsabilidades diárias. Distribua os temas de forma equilibrada ao longo do tempo, reservando momentos para revisões e simulados.

Escolha materiais didáticos de qualidade, alinhados com o conteúdo do edital. Livros, videoaulas e questões de concursos anteriores são recursos valiosos para uma preparação consistente.

Faça resumos e anotações durante os estudos. Essa prática auxilia na revisão e facilita a assimilação do conteúdo.

Mais dicas de estudo do concurso

A resolução de questões anteriores é fundamental. Isso não apenas familiariza você com o formato da prova, mas também identifica lacunas no conhecimento que precisam ser preenchidas.

Simule condições de prova real ao realizar simulados. Isso ajuda a desenvolver a resistência necessária durante a avaliação e aprimora a habilidade de gerenciar o tempo.

Dê atenção especial aos temas com maior peso na prova, conforme indicado no edital. Fique atento às especificidades de cada cargo, ajustando o foco de estudo conforme necessário.

Explore recursos online, como plataformas de questões e videoaulas. A internet oferece uma variedade de ferramentas que complementam os estudos.