Câmera explosiva da polícia de Kroy Biermann após briga com Kim Zolciak

Kroy Biermann teve um ataque de raiva quando os policiais apareceram depois de uma briga explosiva com Kim Zolciak … onde as coisas ficaram tão ruins, um de seus filhos ligou para o 911 para pedir ajuda.

Em novas imagens da câmera do corpo policial – obtidas pelo TMZ do incidente em 20 de novembro – Kroy grita com os policiais que sua vida com Kim acabou. Os policiais tentam acalmar Kroy, mas ele continua.



A certa altura, Kroy chama Kim de narcisista total e a acusa de fabricar o drama deles. Ele está furioso, continuando a gritar que a vida do casal acabou… e até acusando Kim de “foder outros homens”. Eventualmente, os policiais acalmam Kroy e o levam para dentro para conversar mais sobre o assunto.

A ligação inicial para o 911 veio de um dos quatro filhos pequenos do casal, que relatou acreditar que Kroy havia praticado violência física com Kim … mas nenhum dos pais parece dar qualquer validade a essa afirmação.



Quanto a Kim, ela também está bastante histérica… sentada em seu Range Rover enquanto explica seu lado da história, alegando que Kroy teve um ataque de raiva e se recusou a deixá-la sair de casa. Ela diz que começou a andar pela rua de roupão e pedir ajuda aos vizinhos antes de voltar para casa.

Kim explica no início do dia que Kroy pediu a ela para sentar e conversar sobre seu divórcio pendente. De acordo com Kim, Kroy não quer prosseguir com o processo – embora tenha sido ele quem entrou com o pedido – e Kim quer que o processo seja finalizado.

Em meio aos soluços, Kim afirma que Kroy não é o homem com quem se casou e acredita que ele está mentalmente doente … alegando que às vezes ela tem medo de estar perto dele.



