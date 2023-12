Cameron Diaz responde às alegações de que parou de atuar após briga com Jamie Foxx

Back quando tudo aconteceu Jamie Foxx e o misterioso susto de saúde que sofreu, também houve rumores de Cameron Diaz tendo uma briga com ele. Os tablóides disseram que ela realmente decidiu voltar a se aposentar da atuação devido a um grande desentendimento que teve com o ator durante as filmagens do filme ‘Back in Action’ da Netflix. Isso marcou o retorno de Diaz à atividade após um longo hiato iniciado em 2014. Foxx e Diaz já haviam trabalhado juntos em ‘Qualquer Domingo’ e ‘Annie’, o que tornou a reconexão para o trabalho muito mais fácil. Mas todos os problemas de saúde vieram para Jamie Foxx e Cameron Diaz decidiu não abordar nenhum dos rumores da época.

Jamie Foxx: Eu não queria que você me visse com tubos saindo de mim

Agora que Foxx parece estar fora de perigo, Cameron Diaz queria falar sobre esses rumores quando visitou Molly Sims para seu podcast ‘Lipstick on the Rim’. A atriz disse especificamente que a mídia criou essa história e nada disso é remotamente verdadeiro. Isto é o que ela disse: “Eu realmente odeio todas as coisas que estavam sendo ditas sobre o nosso set na época. Você só quer gritar a plenos pulmões, tipo, ‘Do que você está falando?’ Jamie é o melhor. Eu amo muito esse cara. Ele é uma pessoa tão especial e tão talentoso, muito divertido. Quando vejo e ouço pessoas tentando derrubar outra pessoa daquele jeito… [Jamie is] tão elegante. Ele fica tipo, ‘Não. Apenas deixe-os [talk].'”

Como está Jamie Foxx agora?

No relato mais recente de Jamie Foxx, o ator parece estar quase totalmente recuperado do que aconteceu com ele na época. Embora ele tenha falado especificamente sobre as lutas que enfrentou, ainda não houve menção oficial do que realmente aconteceu com ele do ponto de vista médico. essa atitude calada sobre o evento fez com que muitos de seus fãs caíssem na toca do coelho e falassem sobre algumas das teorias de conspiração mais selvagens que existem. Mas pelo que vimos, Jamie Foxx está bem e já voltou a trabalhar.