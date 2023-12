Camisa usada em jogos de Travis Kelce é vendida por US $ 37 mil em meio à febre de Taylor Swift

Travis Kelce Não é estranho quebrar recordes em campo, e agora ele também está fazendo isso… com uma camisa usada no jogo sendo leiloada por um preço alto.

A camisa, usada por Travis na vitória do Chiefs em 2019 contra o Los Angeles Chargers na Cidade do México, e um jogo em que TK marcou um TD acabou de custar $ 37 mil de dar água nos olhos no Goldin Auctions. A venda marca um recorde histórico para um item usado no jogo Travis para a casa de leilões.

Proprietário do leilão, Ken Goldinnos diz: “Este é um recorde histórico para um item usado no jogo de Travis Kelce. Ele sempre foi popular, mas o sucesso dos Chiefs, bem como a publicidade que obteve em torno de seu relacionamento com Taylor Swiftaumentou sua popularidade e reconhecimento entre os colecionadores.”

Ken está afirmando claramente o óbvio… já que o frenesi em torno de seu romance com Taylor é diferente de tudo que vimos antes. Nem todos os fãs da NFL ficaram satisfeitos com a presença de Swift nos jogos, afirmando ela tem sido uma distração … especialmente durante as transmissões.



11/11/23