Campeão dos pesos pesados ​​do UFC dá um duro golpe no boxe: ‘É absolutamente terrível’

vocêCampeão peso pesado do FC Tom Aspinall não tem nada de positivo a dizer sobre o estado do boxe. O lutador de MMA, conversando com talkSPORT Driveatacou os promotores de boxe e explicou por que acha que eles estão arruinando o esporte e tornando-o “absolutamente terrível”.

Apesar de 2023 ter algumas lutas imprevisíveis como Terence Crawford x Errol Spence Jr. ou Lomachenko x Haney, o lutador do UFC acredita que o vencedor é sempre óbvio em cada card.

Aspinall elogiou o Modelo UFCe comparou ao boxe: “Se você está lutando entre os 10 primeiros, os cinco primeiros do UFC, todo mundo é elite. Todo mundo está lá para vencer. Não quero dizer nada de ruim sobre o boxe, mas muito de nessas lutas, você sabe quem vai ganhar e quem vai perder antes de entrarem lá”.

Tom Aspinall elogia modelo do UFC e compara ao boxe

“O UFC é 50/50 desde o início. Todos estão lá para vencer, e você pode ver isso. Você pode ver isso nos olhos deles olhando para o outro lado. Você tem um cara enorme e assustador olhando para você. . Isso separa os homens dos meninos, isso”, continuou.

Aspinall em seguida, explicou que ele realmente adora o boxe como esporte, mas tem uma grande reclamação sobre a forma como ele é operado: “Sou um grande fã do boxe. Eu absolutamente amo o esporte do boxe, mas não suporto o modelo do boxe. Odeio. Odeio a forma como o boxe está indo no momento porque adoro o esporte do boxe ”.

“Eu amo a ciência. Adoro as técnicas defensivas, que são incríveis. Adoro assistir boxeadores clássicos e tradicionais que são defensivamente brilhantes. É a minha coisa favorita. A forma como o esporte está indo no momento é absolutamente terrível”, ele concluiu.

Os últimos comentários contundentes de Aspinall foram dirigidos aos promotores de boxe, que ele considera estarem arruinando o esporte: “Você pode literalmente olhar para um cartão, você pode olhar para um Eddie Hearn mostrar, um Frank Warren show, show de qualquer outro promotor e saber – digamos que há 10 lutas, você pode saber pelo menos oito dos vencedores antes que o sinal toque em qualquer uma das lutas. Eu não aguento. Estamos falando dos melhores caras do mundo, nenhum deles está lutando entre si. O que é isso?”