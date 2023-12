Candace Parker planeja retornar à WNBA se estiver saudável

Claro, houve dúvidas sobre seu futuro no basquete depois que o atacante de 1,80m foi forçado a perder a vitória dos Aces nas finais da WNBA – bem como grande parte da temporada de 2023 – enquanto lutava contra uma lesão no pé.

No entanto, quando a levamos para Los Angeles esta semana… ela com certeza não parecia alguém pronta para pendurar os tênis ainda.

No momento, Parker disse que o processo de recuperação da lesão no pé está indo bem.

A lenda dos Voluntários do Tennessee também deu uma dica para todas as universitárias que estão no meio do lucrativo NIL privado … dizendo simplesmente: “Pegue esse dinheiro!!!”