Canelo Alvarez criticado por distribuir notas de 500 dólares a crianças nas ruas de Guadalajara

Saul ‘Canelo’ Álvarez continua sendo o melhor boxeador do mundo, peso por peso, por isso, a cada passo que ele dá, as pessoas o identificam, cumprimentam, torcem por ele e pedem fotos e autógrafos. Mas desta vez destaca-se que passou algum tempo com crianças nas ruas de Jalisco e decidiu dar-lhes dinheiro.

Apesar de CaneloBom gesto, ele tem recebido muitas críticas nas redes sociais, pois as pessoas não entendem que ele só lhes deu mil pesos na forma de duas notas de 500 pesos mexicanos.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

Além disso, Álvarez continua sendo solicitado para grandes lutas contra adversários importantes, como é o caso do David Benavidezcomo o mundo do boxe apontou e espera que finalmente se concretize.

O sucesso Canelo está no auge da carreira e, embora ainda mostre um ótimo nível no ringue, sabe que permanecer no topo tem um preço e isso implica o fim de uma carreira histórica, mais cedo ou mais tarde.

Canelo se prepara para sua próxima luta

Lembramos que, depois de vencer Jermell Charlo, Canelo disse que “Vou lutar novamente no dia 5 de maio de 2024 contra quem quer que seja, não me importa? Jogue qualquer um em mim, ninguém pode me vencer”.

De referir que, em 2024, o dia 5 de maio será um domingo; portanto, a data de Álvareza próxima luta seria um dia antes, sábado, 4 de maio, com local a ser confirmado e com a lista de adversários que desejam lutar Canelo contemplando principalmente Benavidez.

Quantos anos mais Canelo permanecerá na ativa?

Ao mesmo tempo, aos 33 anos, Álvarez ele mesmo reconheceu em outra entrevista com Hugo Sanches que ele planeja continuar usando as luvas por pelo menos mais quatro anos.

“Dos 28 aos 29 anos, é nesta idade que me sinto melhor. Sempre disse que 37 é uma boa idade para aproveitar o que fiz com a minha família, outras coisas da minha carreira e é isso que Eu digo; mas eu disse que iria estrear aos 18 e fiz isso aos 15″, disse Canelo.

The Azteca, o grande encontro pendente de Canelo

Mas antes de pensar em partir, Canelo avisou que primeiro quer organizar uma luta no recinto desportivo mais importante do México, o Estádio Azteca, na Cidade do México.

“Sim, tenho interesse em lutar no Estádio Azteca. Adoraria lutar antes de me aposentar no Azteca”, disse Álvarez.