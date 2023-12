Canelo Álvarez deixa a Showtime para assinar indiretamente com a Amazon

Canelo Álvarez é conhecido por tomar boas decisões de negócios, já que a corrida pela liderança na geração de esportes e na transmissão por meio de plataformas de streaming se tornou uma batalha contundente, enquanto isso, Amazonas continua sua expansão no esporte comprando direitos de transmissão e agora conquistou uma conta importante: Premier Boxing Champions.

As lutas de Canelo Alvarez serão transmitidas pelo Amazon Prime

Quando a empresa de Jeff Bezos anunciou um histórico acordo plurianual para os serviços do PBC, adquiriram um enorme elenco com mais de 150 lutadores, com destaque para a presença de Canelo Alvarez, Gervonta Davis e Terence Crawford.

Depois Altura de começar (atual emissora da PBC) revelou que não continuaria no ramo do boxe e não renovaria seu contrato, foi o Prime Video que levantou a mão para adquirir os direitos de transmissão, que prevê ter entre 12 e 14 eventos até 2024.

O acordo alcançado entre PBC e a Amazon inclui eventos de boxe no Estados Unidos e vários países, embora não tenham mencionado como seria para o México.

Por sua vez, os chamados PPV continuarão a funcionar normalmente, pelo que poderão ser contratados através Vídeo principal por um custo adicional.

Contrato de Canelo Alvarez com PBCDepois de romper com Eddie Hearn e seu promotor, Saul Alvarez anunciou em meados de 2023 com grande alarde o acordo com quem assinou PBC por três lutas.

Nesta aliança entre Canelo e Premier Boxing Champions, receberia cerca de 100 milhões de dólares o lutador de Guadalajara, que já completou a primeira luta contra Jermell Charlo.

Com isso, Canelo Alvarez ainda tem mais duas lutas com o PBC, que agora transmitirá suas lutas no Amazon Prime Video, que estão programadas para acontecer durante Maio e setembro de 2024com adversários a serem confirmados.

Acordo PBC e Prime Video Na declaração compartilhada, a Amazon transmitirá exclusivamente uma série de PBC Eventos de campeonato de boxe, onde serão apresentados os melhores confrontos entre as estrelas atuais e em ascensão do boxe.

O Prime Video continuará a expandir sua oferta de conteúdo esportivo original, com cenas de bastidores Documentação PBCpesagens ao vivo, bem como acesso sob demanda a eventos anteriores, destaques, imagens de arquivo e muito mais.

“Estamos entusiasmados em nos juntar aos Premier Boxing Champions para trazer os melhores boxeadores do mundo ao Prime Video e permitir que mais fãs do que nunca vivenciem esses eventos imperdíveis,” disse Marie Donoghue, vice-presidente de conteúdo esportivo da Amazon.