Canelo Alvarez e o motivo pelo qual ele quer ganhar 1 bilhão de dólares

Saul Canelo ÁlvarezO sucesso de John no ringue pode não convencer seus críticos, mas ele ganhou reconhecimento internacional por sua carreira no boxe.

Suas conquistas esportivas também se refletiram em seus ganhos, já que ele está na lista da revista Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Esta revista publicou uma reportagem sobre os empreendimentos comerciais do lutador de Jalisco, que confessou que seu objetivo abaixo do ringue é chegar a 1 bilhão de dólares com seu negócio.

“Isso importa muito porque vim do nada. Não fui à escola. Então, para mim, sinto orgulho de poder mostrar a outras pessoas, a outras crianças, aos meus filhos, que você pode fazer qualquer coisa, mesmo que não não tenho nada”, relata a ESPN.

Destaques da Forbes Canelo Álvarezvários negócios, desde sua empresa de promoção até bebidas e o resto.

Álvarezque acumulou cerca de 600 milhões de dólares em sua carreira no boxe, é o campeão WBC, WBA, WBO, WBO e IBF Super Middleweight.

De acordo com a Forbes, Canelo está imerso em todos os seus negócios para não perder a fortuna como já aconteceu com outros atletas milionários.

“Estou envolvido em todos os negócios que tenho, em cada movimento… Ganhei meu primeiro milhão quando tinha 20 anos, então eu, surgindo do nada, ganhando um milhão de dólares, foi quando percebi que queria fazer mais. Nunca estou satisfeito. Mesmo agora”, Canelo disse.