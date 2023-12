Cantor de heavy metal espancado por fã do Papai Noel após insultar sua cidade

Um cantor de heavy metal conheceu a versão não tão alegre do Papai Noel em NorCal – onde um golpe dado na cidade do cara não caiu tão bem para ele… embora ele tenha acertado socos.

Uma banda de deathcore chamada Smack’d Up recentemente se apresentou em Sacramento no que parece ser algum tipo de show discreto em um armazém… e nem um pouco embalado. O vocalista Matt Kupers estava no microfone e aparentemente ficou frustrado com a energia da sala.