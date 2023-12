Cantor gospel brasileiro Pedro Henrique desmaia e morre durante show

Uma tragédia se desenrolou para os fãs da cantora gospel brasileira Pedro Henrique … quando ele desmaiou no palco no meio de uma apresentação e morreu.

O incidente aconteceu na noite de quarta-feira durante um evento religioso no Brasil, onde Pedro cantava uma música quando de repente caiu inconsciente no chão… e está tudo em vídeo.

A filmagem mostra Pedro na beira do palco interagindo com a multidão e cantando a música “Vai Ser Tão Lindo” quando parece perder o equilíbrio… caindo de costas na frente de sua banda e caindo no chão.