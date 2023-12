Caravana de Natal da Assistência Social leva Papai Noel, presentes e alegria para famílias penedenses

Uma ação inédita do governo Ronaldo Lopes/João Lucas mobilizou a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), liderada pela Secretária Ana Teresa Lopes.

A iniciativa distribuiu alegria, presentes e acolhimento durante a primeira Caravana de Natal da Assistência Social, percorrendo bairros de Penedo com acompanhamento do ônibus modelo jardineira que proporcionou passeio para famílias e também o transporte do pessoal que trabalhou na caravana.

Em todas as localidades visitadas, Papai Noel e os apoiadores do trabalho da Prefeitura de Penedo entregou brinquedos para a criançada que aguardava ansiosa a passagem da Caravana de Natal.

SECOM PMP