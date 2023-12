Card de luta e rastreador de boatos do UFC 300: Alex Pereira está provocando mudança para peso pesado?

Espera-se que o UFC 300 apresente uma programação completa para o histórico evento de abril da promoção.

Após um dos anos mais caóticos da história recente, o UFC trará o UFC 300 para sua sede, Las Vegas, no dia 13 de abril. O CEO do UFC, Dana White, prometeu uma das escalações mais complicadas e talvez imprevisíveis da história da empresa.

Com quatro lutas pelo título já marcadas para o primeiro trimestre do ano, incluindo Sean Strickland x Dricus Du Plessis pelo título dos médios, e Mayra Bueno Silva x Raquel Pennington pelo título vago do peso galo feminino no UFC 297, Alexander Volkanovski x Com Ilia Topuria pelo título dos penas no UFC 298, e Sean O’Malley x Marlon Vera pelo título dos galos no UFC 299, há uma série de direções que o UFC poderia seguir em termos de agendar possíveis lutas de grande sucesso.

O UFC 300 marcará o tão esperado retorno da maior estrela do esporte, Conor McGregor? O tempo dirá, pois a contagem regressiva para o UFC 300 está oficialmente iniciada.

21 de dezembro: Dana White anuncia as três primeiras lutas do UFC 300

Na noite de quinta-feira, o CEO do UFC, Dana White, anunciou as três primeiras lutas do evento. Embora não tenha anunciado a luta principal, White revelou que o ex-campeão peso galo do UFC, Aljamain Sterling, subirá oficialmente ao peso pena para enfrentar o perigoso Calvin Kattar.

Além disso, o ex-campeão meio-pesado Jiri Prochazka retornará pela segunda vez em cinco meses após se recuperar de uma lesão no ombro e enfrentará Aleksandar Rakic, e o super prospecto Bo Nickal fará sua terceira aparição no octógono contra Cody Brundage. White também disse que pretende anunciar mais lutas pelo card após o ano novo.

21 de dezembro: Alex PereiraO problema de álgebra de combate e um possível movimento de peso pesado?

Alex Pereira já quebrou o esporte (e a forma como os rankings são feitos) para sempre. Pereira começou 2023 recebendo o provável Nocaute do Ano, quando perdeu o título dos médios para Israel Adesanya no UFC 287 em abril, apenas para subir para 205 libras, vencer um ex-campeão e depois conquistar o título vago por nocaute. superou Jiri Prochazka no UFC 295. Em apenas sete lutas no UFC – e 11 lutas profissionais de MMA no total – Pereira é campeão de duas divisões do UFC. Mas isso é suficiente?

Na quinta-feira, Pereira acessou suas histórias no Instagram e postou um problema de matemática com um emoji pensante que dizia 30 + 300 = 3. Certamente não sou especialista em matemática, mas sei que a resposta não cabe na equação – então o que Pereira está tentando dizer?

Muita gente acredita que Pereira está provocando uma mudança para o peso pesado: ganhar 13 quilos, lutar no UFC 300, conquistar o título da terceira divisão. Se é isso que ele quer dizer, ele enfrentaria o peso pesado Jon Jones ou o campeão interino de 30 anos (!) Tom Aspinall? Considerando o que o UFC tem nos contado, e apenas usando a lógica, isso não parece fazer muito sentido. Mas talvez seja essa a beleza da coisa – um desvio, se você quiser – para despistar as pessoas por causa deste mega cartão.

Outra forma de encarar o problema é que Pereira tem 30 nocautes na carreira de combate, quer lutar no UFC 300, e talvez o “3” signifique uma luta da trilogia de MMA com Adesanya. O que quer que Pereira esteja tentando dizer, poderá ser revelado em breve.

17 de dezembro: Dustin Poirier chama Nate Diaz para o UFC 300?

No dia seguinte ao último pay-per-view do ano do UFC, Poirier continuou provocando a competição no UFC 300, antes de divulgar um nome nas redes sociais – seu rival de longa data, Nate Diaz.

Diaz disputou seu contrato com o UFC no UFC 279 em setembro, onde derrotou Tony Ferguson na luta principal. Desde então, o lutador superstar perdeu por decisão unânime para Jake Paul em uma luta de boxe em agosto, e ainda não revelou seu próximo movimento.

Pessoalmente falando, e com tantos fatores em jogo, duvido que Diaz retorne para o UFC 300, e com base na configuração do terreno, estou bastante confiante de que Diaz lutará no primeiro semestre de 2024, mas não será no UFC. O fator mais notável é que Diaz não está na escalação nem faz parte da organização de forma alguma. Diaz é uma estrela e pode ganhar muito dinheiro competindo fora do octógono, coçando toda e qualquer coceira nos esportes de combate. Embora eu nunca diga nunca, dada a atual situação do terreno, ficaria chocado se isso acontecer.

Poirier certamente terá outras opções, incluindo o candidato Arman Tsarukyan, que acabou de nocautear Beneil Dariush em 64 segundos no UFC Austin.

7 de novembro: Dustin Poirier volta aos olhos no UFC 300

Em entrevista ao MMA Fighting, Poirier disse que espera uma luta que o empolgue, que incluiria a oportunidade de lutar no UFC 300.

“Minha mentalidade atual é que eu lutaria em seis semanas, lutaria em oito semanas se a luta fizesse sentido e eu estivesse animado com isso”, disse Poirier ao MMA Fighting. “Mas fora isso, acho que a chance de lutar no UFC 300 é muito importante.

“Estou no UFC desde o UFC 125 e perdi 200. Sei que não estarei por aqui até 400, então é uma oportunidade legal se der certo, mas sinceramente não tenho ideia da data de meu retorno. ou período de tempo, mas o UFC 300 é atraente.”

Escalação atual do UFC 300:

Aljamain Sterling vs. Calvin Kattar

Jiri Prochazka vs. Aleksandar Rakić

Bo Nickal vs.