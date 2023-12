Card UFC 296: Por que você não pode perder a luta de Alexandre Pantoja x Brandon Royval

MOs fãs de MA que vão para a T-Mobile Arena em Nevada na noite de sábado terão um verdadeiro deleite, pois UFC 296 promete oferecer uma das lutas mais emocionantes dos últimos tempos.

Em um cartão intitulado por Leon Edwards e Colby Covington, Eduardo terá que defender o título dos meio-médios contra o desafiante Covington no que pode ser uma disputa acirrada e um verdadeiro espetáculo para os fãs.

A ring girl mais sexy do UFC, Brittney Palmer, anuncia aposentadoria@Brittneypalmer

Covingtonconhecido por seu estilo de confronto e habilidade no octógono, é um candidato perigoso e estará determinado a destronar o campeão.

Mas isso não será uma tarefa fácil, já que o atual detentor do título Eduardo provou ser uma força dominante na divisão dos meio-médios e atualmente está em uma sequência de 11 vitórias consecutivas.

Espera-se que a luta principal proporcione entretenimento para quem assiste, mas não é a única luta que vale a pena assistir.

Pantoja x Royval, luta entre dois lutadores promissores

No co-evento principal do UFC 296 Alexandre Pantoja assume Brandon Royval pelo título peso mosca em uma luta emocionante.

Pantoja conquistou o título após derrotar Brandão Moreno por decisão dividida no UFC 290 durante a International Fight Week. O brasileiro usou sua habilidade no wrestling para garantir três rounds em dois cards e selar a terceira vitória sobre o campeão mexicano, arrancando o cinturão de suas mãos.

Ele também é um homem em forma, como Pantoja venceu quatro lutas consecutivas e oito das últimas 10, exibindo habilidade técnica para vencer batalhas calculadas, bem como coragem e resistência para conseguir a vitória também nas lutas.

Mas há grandes esperanças de que o seu adversário Royal pode provar que vale a pena, já que há algum tempo aguarda a oportunidade de disputar o título do UFC.

Royal já ganhou as manchetes com vitórias por finalização sobre Tim Elliott e Kai Kara-França em suas duas primeiras aparições no octógono. Ele perdeu o ímpeto depois de cair em duas lutas e sofrer uma lesão no ombro, mas desde então conquistou três vitórias de qualidade sobre Rogério Bontorin, Matt Schnell e Matheus Nicolau para ganhar sua primeira chance de sucesso.

E se isso não bastasse, esses dois lutadores se enfrentam pela segunda vez no que pode ser considerado uma revanche após Pantoja derrotou Royval há dois anos, finalizando com um mata-leão no segundo round – oferecendo a Royval uma chance de vingança ao tirar o título.