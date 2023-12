Cardi B fala sobre como superar relacionamentos enquanto ela e Offset deixam de seguir um ao outro

Parece haver problemas no paraíso entre cartão b dar Desvio de novo – porque eles pararam de seguir um ao outro nas redes sociais … e a esposa está falando sobre o término dos relacionamentos.

O casal parece ter removido o outro da contagem de seguidores no Instagram em algum momento entre segunda e terça-feira… o que pode parecer bobo, mas sem dúvida tem muito significado na era digital.

Ela escreve: “Estou cansada de proteger os sentimentos das pessoas… PRECISO ME COLOCAR EM PRIMEIRO LUGAR”.

Enquanto isso, Offset também parece estar se referindo a problemas em sua dinâmica – postando um clipe famoso de “Scarface”, onde Tony Montana grita com seu velho amigo sobre ser quem montou sua operação e ser responsável por seu sucesso.

Lembre-se, foi no início deste ano que Offset sugeriu que Cardi poderia tê-lo traído – algo que ela negado na época e quais eles brigou um pouco … isto é, até que de repente beijou e fez as pazescom tudo ficando bem novamente não muito depois disso.