Cardi B faz estreia na passarela do desfile da Balenciaga diante de uma multidão repleta de estrelas

Alguns dos maiores nomes de Hollywood tomaram conta de uma rua de Los Angeles – literalmente! – para o desfile da Balenciaga no outono de 2024 – mas foi cartão b que roubou os holofotes com sua estreia sexy na passarela.

Envolto em um casaco de pele azul, o ícone do hip hop apareceu na passarela pela primeira vez no sábado, como nomes como Kim Kardashian, Nicole Kidman dar Salma Hayek observavam de seus assentos no quarteirão da cidade, que foi isolado pela polícia apenas para o evento de moda.