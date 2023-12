Cardi B perde o controle e grita ‘STFU’ para os fãs durante a sala X Chat em meio a rumores de reunião do Offset

Cardi B confirmou que não voltou com Desvio, apesar dos rumores de reencontro que surgiram de um passeio recente que tiveram juntos. É compreensível que o status de seu relacionamento seja um assunto delicado, como ela mostrou durante uma sala de chat ao vivo do X, onde disse STFU para seus fãs.

Cardi B gritou com os fãs durante a sala de bate-papo do X

De acordo com o TMZ, Cardi B teve um colapso na sexta-feira, depois de alguns dias em que Offset e ela saíram, os fãs especularam que eles estavam juntos novamente, isso parecia ter pressionado Cardi B depois que ela começou a gritar.

Depois que ela perdeu o controle, ela começou a alegar que deixaria de seguir seus principais fãse até dobrou dizendo que até excluiria suas contas de mídia social para sempre.

Os rumores começaram quando um fã postou algumas fotos com Offset e depois mais algumas com Cardi B.

Cardi B acessou o Instagram para confirmar sua separação do Offset recentemente, abordando recentes alegações de infidelidade sem entrar em detalhes.

O cantor “WAP” de 31 anos compartilhou: “Estou solteiro há um minuto. Quero começar 2024 de novo, aberto. Estou curioso por uma nova vida, um novo começo. Estou animado.”

Os rumores aumentaram depois que o rapper Blueface afirmou no X que Offset e Chrisean Rock, Blueface’s ex, esteve envolvido enquanto Offset era casado com Cardi.

No entanto, Offset negou essas acusações, afirmando, “Eu nunca falo [to] ou toque naquela senhora.”

A separação do casal já era especulada pelos fãs quando eles deixaram de se seguir nas redes sociais e Cardi compartilhou mensagens enigmáticas sobre crescimento pessoal e autopriorização.