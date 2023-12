Cardi B promete eliminar o ‘peso morto’ após deixar de seguir a compensação

Cardi disse recentemente a seus seguidores no IG Live que eles não deveriam esperar até 2024 para mudar suas vidas, porque é exatamente isso que ela está fazendo.

Então, emocionada, Cardi disse: “Você tem que se livrar do peso morto, e quando se trata de peso morto… direi mentalidade, procrastinação, preguiça e gente. “

As declarações contundentes de Cardi acontecem um dia depois que ela e Offset deixaram de seguir um ao outro em suas respectivas plataformas IG. Claramente, há problemas no paraíso entre o casal do hip hop, mas não está claro qual é o problema.