Cardinals surpreendem Eagles em crise com TD de última hora; Cowboys à beira do título da NFC East

J.ames Conner correu para um touchdown de 2 jardas faltando 32 segundos para o fim, Kyler Murray lançou três passes para TD e o Arizona Cardinals se recuperou de um déficit de 15 pontos para surpreender o Philadelphia por 35-31 no domingo e atrapalhar a trajetória dos Eagles nos playoffs.

O ex-coordenador defensivo dos Eagles, Jonathan Gannon, retornou à Filadélfia e obteve sua maior vitória como técnico do Arizona. É verdade que não houve muitos deles para os Cardinals (4-12). Mas a quarta derrota dos Eagles neste mês – e a segunda em casa – foi um grande revés para sua posição na NFC.

Kylie expõe seu marido Jason Kelce por tentar abandoná-la em águas com tubarõesTwitter

Os Eagles (11-5) poderiam ter vencido a NFC East com vitórias contra o Arizona e o New York Giants na próxima semana. Agora, Dallas pode vencer a divisão com uma vitória na próxima semana em Washington, e San Francisco conquistou o primeiro lugar na conferência.

Jalen Hurts, que fez três passes para touchdown, foi eliminado na end zone em um esforço desesperado para encerrar o jogo.

Os Eagles têm jogado como um time enfrentando uma potencial derrota na pós-temporada, em vez de um que poderia fazer uma segunda viagem consecutiva ao Super Bowl.

Havia muita culpa para distribuir: um ataque confuso que incluía jogadas indecisas no final do jogo, um jogo corrido que nunca começou e uma defesa que não conseguia sair do campo.

Os Cardinals se recuperaram de uma desvantagem de 21-6 no intervalo com a força dos dois passes para touchdown de Murray no terceiro quarto que empataram o jogo em 21 para todos.

Hurts colocou os Eagles à frente no quarto lugar com um passe para touchdown de 9 jardas para Dallas Goedert.

Normalmente, isso seria suficiente para vencer um jogo no Linc. Mas a defesa de Philly não aguentou. O cornerback Kelee Ringo foi sinalizado por interferência de passe e os Cardinals usaram as 29 jardas extras para ajudar a empatar o jogo em 28-28 faltando 5:26 para o fim. Murray acertou Michael Wilson para um touchdown de 5 jardas, dando ao Arizona três touchdowns em três posses de bola no intervalo.

Jake Elliott chutou um field goal de 43 jardas faltando 2:33 para o fim para dar aos Eagles sua última vantagem.

Murray teve muito tempo para colocar os Cardinals em posição de gol. Ele acertou Greg Dorch para um ganho de 36 jardas que levou o Arizona aos Eagles 5 e preparou o TD decisivo de Conner.

Os Cardinals tiveram um total de 449 jardas ofensivas.