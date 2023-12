Cargill ABRE mais de 50 CARGOS ao redor do país; Veja salários!

A Cargill, empresa privada, multinacional, cuja principal atividade é a produção e o processamento de alimentos, está recrutando diversos profissionais para preencher o seu quadro no Brasil. Quer dizer, caso você esteja na procura de um novo emprego para 2024, veja agora mesmo a lista de vagas abertas:

Consultor (a) de Trade Compliance – São Paulo, SP;

Assistente Administrativo – Guarujá, SP;

Analista ADM Vendas PL (Vaga Afirmativa P/ Pessoas Negras) – São Paulo, SP;

HR Business Partner, Plants – Uberlândia, MG;

Analista de Operações – Chapecó, SC;

Recrutador (a) SR – Uberlândia, MG;

Analista de Suporte ao Cliente I – Uruaçu, GO;

Analista de Transporte PL – Luís Eduardo Magalhães, BA;

Operador (a) II – Nova Mutum, MT – R$ 2.000 – R$ 3.000 por mês – Efetivo CLT;

Vendedor (a) – Campo Grande, MS: participará de vendas presenciais e remotas para os clientes novos e existentes, vendendo direta ou indiretamente através de diversos canais de vendas;

Snowflake Administrator – São Paulo, SP;

Senior HR Business Partner, Plants – CFB – Goiânia, GO;

Supervisor (a) de Refinaria -Rio Verde, GO;

Especialista de Suporte I – Anápolis, GO;

Analista Administrativo (Melhoria Contínua) – Uberlândia, MG;

Assistente Administrativo – Uberlândia, MG;

Auxiliar Administrativo – Mairinque, SP;

Chefe de Turno Produção – Paranaguá, PR;

Auxiliar Administrativo de Almoxarifado – Primavera do Leste, MT;

Supervisor (a) de Manutenção e Confiabilidade – Paranaguá, PR;

Analista de Transportes JR – Rio Verde, GO;

Analista de FSQR Sr. – Uberlândia, MG;

Supervisor (a) de Transportes (Pagamento) – Uberlândia, MG.

Mais sobre a Cargill

Falando um pouco mais sobre a companhia, vale destacar que a Cargill oferece serviços e produtos alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais ao mundo. Juntamente com produtores rurais, clientes, governos e comunidades, ajuda as pessoas a prosperar com a aplicação de suas ideias há mais de 155 anos.

Além disso, conta com 155.000 funcionários em 70 países, que estão comprometidos a fornecer alimentos ao mundo de uma forma responsável, reduzindo o impacto ambiental e melhorando as comunidades onde atua.

Por fim, fornece aos fabricantes de alimentos e bebidas, empresas de foodservice e varejistas, produtos e ingredientes de alta qualidade, carnes bovinas e aves, sistemas de ingredientes e ingredientes que promovem a saudabilidade.

O que fazer para se candidatar?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da Indeed. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



