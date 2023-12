Carlos Moya sobre a lesão de Nadal: Tive a sensação de que poderia ser o fim

Carlos Moyaque assumiu comoRafael Nadaltreinador em 2017, sucedendo Tony Nadaldiscutiu o estado atual do astro espanhol enquanto se prepara para retornar oficialmente às quadras no Brisbane Open 250 (marcado de 31 de dezembro a 7 de janeiro).

Moya se abriu sobre as lutas do jogador e analisou os próximos desafios enfrentados por Nadal em sua tentativa de retornar ao sucesso.

Rafa Nadal anuncia seu retorno às quadras com vídeo emocionanteTwitter: Rafael Nadal

“Quando você passa por um processo como esta operação… no final das contas, entrar na faca é realmente o último recurso, e estou falando por experiência própria, para tentar voltar e se aposentar na quadra.” Moya observado.

“Consciente desses riscos, ele tentou porque era a única opção para ele se quisesse voltar.

“E quando começamos, e estávamos jogando há um mês e meio, ou dois, e percebemos que o progresso era muito lento… você não sabe se é mais lento do que as expectativas porque é a primeira vez que ‘ estive em uma situação como essa.

“Mas você tem suas dúvidas, e na cabeça do jogador também há dúvidas: será que o corpo dele vai responder? . Tem sido uma estrada sinuosa, tortuosa, com muitas curvas.”

Moya passou a refletir sobre a jornada seguinte Nadallesão e ressaltou que está pronto para o Aberto da Austrália.

“No final de agosto começamos a treinar, mas com muita leveza”, Moya adicionado.

“Facíamos dois dias por semana, vinte minutos. Era uma progressão muito lenta. Às vezes dávamos um passo para trás e depois íamos de novo… Sempre tivemos muito cuidado.

“O início foi muito difícil, claro. Houve momentos em que parecia difícil porque ele não estava melhorando. Sempre tivemos tranquilidade por causa do contato constante com o médico, com exames, para nos certificarmos de que o índice de o progresso foi completamente normal.

“Aumentamos gradativamente a carga e a intensidade, sempre com um planejamento muito cuidadoso que seguimos. Às vezes teríamos que dar um passo atrás, descansar um pouco, desacelerar. , e você está no ponto de sua carreira quando não tem mais 20 anos.

“Aos poucos fomos conseguindo progredir, os problemas foram sendo resolvidos aos poucos e agora ele está praticamente pronto para ir para a Austrália e tentar”.

Moya temia pela carreira de Nadal

Moya também explicou que em algum momento durante esse processo ele acreditava que Nadalsua carreira estava prestes a chegar ao fim.

“Houve outras situações difíceis, mas agora dá para perceber que as baterias estão fracas”, observou.

“Um esportista tem um prazo de validade e está cada dia mais perto dele. Você nunca sabe quando é esse tempo, muito raramente. Você apenas continua tentando. E acho que a esse respeito todos nós temos nossas dúvidas que isso poderia acontecer na Austrália, ele mais do que ninguém.

“Tive-os durante uma determinada parte do processo, em certas etapas. Tive a sensação de que poderia ser o fim, que ele não teria mais chance de jogar novamente. .”