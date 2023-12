Carreata do presidente Biden atropelada por motorista, serviço secreto aparece

Parte do presidente Joe Biden A carreata de POTUS se envolveu em um acidente, com coisas tão assustadoras que o Serviço Secreto pensou que havia uma ameaça à vida de POTUS… e eles agiram rapidamente.

O momento dramático foi capturado em vídeo no domingo, quando Biden e sua esposa, Jill, deixavam a sede da campanha em Delaware, onde havia imprensa do lado de fora esperando para fazer perguntas enquanto ele se preparava para embarcar em um SUV e voltar para casa para passar a noite.

No momento em que ele respondia a uma pergunta sobre sua posição nas pesquisas, você pode ouvir um grande estrondo fora da câmera – que chama a atenção do Prez… e de todos os seus agentes SS também.

Aqueles ao seu redor rapidamente o levaram embora e o colocaram dentro do carro que estava mais próximo dele, e outros se precipitaram para atender o que quer que tivesse acontecido ali na rua. Acontece que algum Joe Schmo bateu em um dos SUVs do comboio.

Você pode dizer que os agentes da SS não sabiam o que estava acontecendo, e eles trataram isso como um movimento intencional – aproximando-se do motorista com armas em punho e dizendo-lhe para levantar as mãos… o que ele certamente fez. Logo ficou evidente… foi um acidente aleatório.