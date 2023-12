Carrefour disponibiliza mais de MIL EMPREGOS em dezembro!

O Grupo Carrefour, líder no mercado brasileiro de varejo alimentar, com bandeiras e marcas devidamente estabelecidas e reconhecidas pelos consumidores brasileiros, está na procura por novos funcionários neste mês de dezembro.

Quer dizer, antes de falar um pouco mais sobre o Grupo Carrefour e sua atuação, veja quais são as principais vagas abertas neste momento:

Repositor (a) – Águas Claras – Taguatinga – DF – Lojas / Shopping;

Analista de Planejamento Contact Center – Analytics – São Paulo – SP – Monitoria;

Operador (a) de Loja – Salvador – BA – Atendimento;

Gerente Regional de Experiência do Sócio – Nordeste e Centro-Oeste – Barueri – SP – Administração;

Analista de Recursos Humanos Júnior – CSC – Porto Alegre – RS – Departamento Pessoal;

Auxiliar de Perecíveis – Gravataí – RS – Atendimento;

Atendente de Farmácia – Londrina – PR – Atendimento;

Agente de Cartões e Serviços – Big Rio Grande – Rio Grande – RS – Atendimento;

Encarregado (a) de Congelados – Piracicaba – SP – Gastronomia;

Operador (a) Comercial Cartões – São Gonçalo – RJ – Atendimento;

Aprendiz ADM – Goiânia – GO – Atendimento;

Operador (a) Comercial Cartões – São Bernardo do Campo – SP – Atendimento;

Aprendiz de Vendas – Porto Alegre – RS – Atendimento;

Operador (a) de Caixa – Ribeirão Preto – SP – Atendimento;

Atendente de Posto – São Caetano do Sul – SP – Atendimento;

Frentista Vendedor (a) – Osasco – SP – Venda Interna.

Mais sobre o Carrefour

Falando com mais detalhes sobre o Grupo Carrefour, é bacana ressaltar que trata-se do maior empregador privado do país, com 150 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.

Trabalhar no Grupo Carrefour Brasil é participar diariamente de um ambiente que respeita e acolhe as diferenças com muito espaço para crescer e aprender. A marca segue investindo fortemente na simplificação e na aceleração digital, pois acredita que esse é o caminho para se transformar e ser protagonistas da mudança que quer ver no país.

Vale ressaltar também que, há mais de 40 anos no Brasil, reúne uma equipe de milhares de colaboradores, que representam a diversidade deste país.

O que fazer para se candidatar?



Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Consulte benefícios

Assistência odontológica;

Assistência Médica;

Auxílio-farmácia / medicamento;

Seguro de Vida;

Vale-transporte ou Estacionamento;

Sala de Descompressão;

Programas de Parcerias com empresas;

Ações Motivacionais;

Benefícios de Qualidade de Vida;

Home Office;

Licença Parternidade / Maternidade Estendida.

