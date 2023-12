Você quer solicitar um cartão de crédito, mas está com o score baixo? O score de crédito é um dos principais fatores de análise que as instituições financeiras utilizam para a aprovação de crédito.

No entanto, existem alguns fatores que podem facilitar a aprovação de quem tem score baixo. Por isso, confira a matéria na íntegra e entenda como o score influencia na hora de pedir um cartão e quais são os melhores cartões para quem tem score baixo.

O que é o score e como ele funciona?

O score é uma pontuação que vai de 0 a 1000 e indica o seu nível de confiança como pagador. Ele é calculado com base no seu histórico de crédito, ou seja, se você paga as suas contas em dia, se tem dívidas em atraso, se usa muito ou pouco o crédito disponível, entre outros fatores.

Quanto maior o seu score, mais chances você tem de conseguir um cartão de crédito com boas condições, como limite alto, anuidade zero e taxas de juros baixas. Por outro lado, quanto menor o seu score, mais difícil será ter o seu pedido aprovado pelas instituições financeiras, pois elas consideram que você tem um risco maior de não pagar as suas faturas.

De modo geral, o score se divide em três faixas:

Baixo: de 0 a 300 pontos;

de 0 a 300 pontos; Médio: de 300 a 700 pontos;

de 300 a 700 pontos; Alto: de 700 a 1000 pontos.

Para consultar o seu score, você pode acessar o site da Serasa e fazer um cadastro gratuito. Além disso, o site também permite visualizar outras informações, como dívidas e negociações disponíveis.



Cartão de crédito: 5 opções para quem tem score baixo

Mesmo que você tenha um score baixo, ainda é possível conseguir um cartão de crédito. Porém, você terá que pesquisar bem e escolher as opções que são mais flexíveis na análise de crédito e que oferecem benefícios como anuidade grátis, bandeira internacional e cashback.

A seguir, confira 5 opções quem podem estar disponíveis para quem tem score baixo.

1 – Cartão Inter

O cartão de crédito Inter é sem anuidade, internacional e com bandeira Mastercard. Ele está vinculado a uma conta digital gratuita do banco Inter, que permite fazer transferências, saques, depósitos e investimentos sem custos.

Para solicitar o cartão Inter, você precisa abrir uma conta pelo aplicativo do banco e depois pedir o cartão pelo mesmo app.

2 – Cartão de crédito Digio

O Digio é um cartão sem anuidade, internacional e com bandeira Visa. Ele pode ser solicitado pelo aplicativo do Digio.

Além disso, ele oferece um programa de vantagens chamado DigioClub, que dá descontos em lojas parceiras e cashback em algumas compras.

3 – Meu Pag!

Geralmente, o cartão de crédito Meu Pag! aprova muitos usuários que têm o score baixo e até mesmo com restrição de crédito. Ele é um cartão internacional, livre de anuidade e taxas.

Além disso, se vincula a uma conta digital, o que facilita a realização de operações financeiras, como transferências por TED, PIX, pagamentos, entre outros.

4 – Cartão de crédito Saraiva

Há muitos relatos de que o cartão de crédito Saraiva oferece mais facilidade para aprovação de quem tem o score baixo. Por isso, ele é uma das melhores opções para quem possui restrição de crédito.

O cartão da Saraiva possui bandeira Visa e é internacional. Além disso, é 100% digital e oferece vantagens para compras na Saraiva. Para solicitar, basta acessar o site oficial.

5 – Banco Original

O Banco Original oferece duas modalidades de cartão de crédito: Platinum e Black da MasterCard, sendo uma das opções para quem tem o score baixo.

Uma de suas vantagens é a obtenção de 50% de desconto na anuidade. Mas, caso tenha muita movimentação, o usuário poderá conseguir até mesmo a isenção total da taxa.

Como você pode ver, existem diversas opções de cartão de crédito para quem tem score baixo. Porém, lembre-se de que ter um cartão de crédito requer responsabilidade e planejamento financeiro.

Por isso, use o seu cartão com moderação, pague as suas faturas em dia e evite o rotativo. Assim, você poderá melhorar o seu score e ter acesso a mais crédito no futuro.