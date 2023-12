Cartão do Todos está EM BUSCA de novos funcionários no mercado

A Cartão de Todos, empresa do setor financeiro que tem orgulho de ajudar mais de 6 milhões de famílias brasileiras e ser o maior cartão de descontos do país, está contratando novas pessoas para preencher o seu time. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia que está presente em todos os estados do Brasil, veja quais são as vagas:

Vendedor (a) de Cursos – São Paulo – SP – Ensino Superior;

Assessor (a) de Benefícios – REVERSÃO E RETENÇÃO – São Paulo – SP – Responsabilidade Social: Realizar negociações para reversões de solicitações de cancelamentos presenciais e por telefone. Perpetuar a recorrência, realizando contato através dos diferentes canais de comunicação e informando os benefícios à disposição, com o objetivo de fazer os filiados permanecerem mais tempo utilizando os serviços/produtos ofertados;

Agente de Retenção – RELACIONAMENTO CLIENTE – São Paulo – SP – Psicologia;

Assistente Administrativo – Cotia – SP – Administração Geral;

Assistente Geral – Cotia – SP – Administração Geral;

Agente de Retenção – REVERSÃO E RETENÇÃO – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Vendedor (a) Interno e Externo – São Paulo – SP – Venda Interna;

Vendedor (a) Geral – São Paulo – SP – Representação Comercial;

Estagiário (a) de Telemarketing – VENDAS – Cotia – SP – Telemarketing / Call Center Ativo.

Mais sobre a Cartão de Todos

Sobre a Cartão de Todos, vale ressaltar que a empresa é pioneira no país e conta com um modelo de negócio bem sucedido e consolidado. Ao todo, atende mais de 5 milhões de famílias, em todos os estados brasileiros, e existe para tornar o acesso à Saúde, Lazer e Educação mais democrático.

Além disso, o Cartão de TODOS é a principal empresa do Grupo Cartão de Todos Internacional, que atua no mercado desde 2001 e agrega 5 empresas de diferentes setores: Cartão de TODOS, AmorSaúde, MaisTODOS, TODOS Empreendimentos e Refuturiza e Energia de TODOS.

Consulte alguns benefícios

Assistência Médica;

Vale-refeição;

Cesta básica;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio Educação;

Programas de Treinamento;

Programas de Parcerias com empresas;

Ações Motivacionais;

Comissões;

Bônus por resultado.

Como se candidatar em uma das vagas?



Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

