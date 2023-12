Casa da família da supermodelo Romee Strijd no Airbnb, ganhe chance de ficar

Supermodelo Romee Strijd está abrindo sua villa holandesa para alguns convidados sortudos… sua casa de designer está sendo anunciada no Airbnb, gratuitamente… se você tiver a sorte de ganhar, claro.

Os convidados podem entrar no mundo da ex-anjo da Victoria’s Secret e de seu marido – o fundador da linha de roupas Laurens van Leeuwen – para pernoitar no país das maravilhas do inverno em Pijnacker, Holanda.