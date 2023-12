Casa das Alianças OFERECE EMPREGOS no Sudeste

A Casa das Alianças, empresa que é a maior e mais completa rede de lojas alianças do Brasil, está com algumas ótimas opções para se recolocar no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a empresa que disponibiliza milhares de modelos exclusivos, veja quais são os cargos ofertados:

Assistente Fiscal – São Paulo – SP – Fiscal: Realizar rotinas e atendimentos do setor Fiscal: Apuração de Impostos, envio de Declarações, atendimento às Fiscalizações e visão sistemática;

Analista de Suporte – Protheus -São Paulo – SP – Suporte Técnico: Suporte à usuários do Sistema Protheus (Totvs) no módulos de Back Office (com, est, fat, fin) e Automação Comercial (sigaloja) por meios de canais de abertura de chamado, ramal, whatsapp e remoto;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping: Apresentar os produtos do catálogo de forma assertiva, inspirando os clientes sobre o produto. Manter a loja em perfeitas condições de uso, organizado e com a comunicação visual clara dos produtos para os clientes. Criar um relacionamento de proximidade com os clientes, formando uma base sustentável para futuras ações;

Banco de Talentos – São Paulo e outras partes do Brasil – Venda Externa.

Mais sobre a Casa das Alianças

Sobre a Casa das Alianças, podemos frisar que, durante seus mais de 45 anos de atuação, a rede de lojas especializou-se na fabricação e comercialização de Alianças de Ouro, procurando apresentar aos clientes novidades a frente de seu tempo com produtos inovadores.

O foco e o profissionalismo na elaboração de novas coleções possibilitou que Casa das Alianças se destacasse no mercando, ganhando espaço de marca, respeito e admiração por seus clientes.

Atualmente, são mais de 450 modelos de Alianças de Ouro com incríveis detalhes que forçam a qualidade e perfeição que os produtos são desenvolvidos para oferecer ao cliente a maior e melhor experiência com um produto que marcará um dos grandes momentos de sua vida, o matrimônio. A aliança de ouro representa o compromisso de um casal e, para a grande maioria das mulheres, é muito mais que um símbolo de união.

Confira alguns benefícios

Vale-transporte;

Restaurante na empresa;

Day off (aniversário);

Desconto em mercadorias;

Totalpass.



Como enviar o seu currículo para um dos cargos?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Casa das Alianças, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Acesse agora mesmo o Notícias Concursos para se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil!