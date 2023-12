Casa de Keanu Reeves alvo de ladrões mascarados, investigação em andamento

Keanu Reeves‘A casa de Hollywood Hills foi assaltada por intrusos mascarados que fugiram com uma arma de fogo, segundo relatos. O Departamento de Polícia de Los Angeles respondeu a uma ligação anônima sobre um possível invasor na propriedade da estrela de Matrix na noite de quarta-feira, mas não encontrou ninguém lá.

No entanto, os policiais retornaram cinco horas depois, quando um alarme disparou e avistaram vários homens com máscaras de esqui nas câmeras de segurança quebrando uma janela e entrando na casa da estrela. Os suspeitos levaram uma arma de fogo de casa antes de fugir, disse o relatório. Reeves não estava em casa no momento.

Esta não é a primeira vez que a casa de Reeves é invadida. Em 2014, ele enfrentou dois intrusos consecutivos. Uma mulher invadiu a mansão enquanto o John Wick star estava dormindo e adormeceu em sua cadeira da biblioteca. Reeves então acordou e conversou com a mulher não identificada, que supostamente disse que estava lá para encontrá-lo, e ligou para o 911.

Apenas um dia depois, outra mulher supostamente entrou em sua casa por uma porta destrancada enquanto ele não estava em casa. Ela supostamente ficou nua, pulou no chuveiro e mergulhou nua na piscina, antes que a equipe de limpeza chamasse a polícia. Ambas as mulheres foram detidas e passaram por avaliações psicológicas.

Keanu foi alvo de fã obcecado

No início deste ano, Reeves e seu parceiro, Alexandra Grant, também foi concedida uma ordem de restrição temporária contra um homem que afirma ser parente do ator. Bryan Keith Dixon supostamente invadiu a propriedade de US$ 5,6 milhões do ator em Hollywood Hills seis vezes entre 5 de novembro e 20 de janeiro.

Dixon tentou fazer contato com a estrela de John Wick todas as vezes. Chegou ao ponto de Reeves ter que contratar uma equipe de segurança privada para investigar o suposto intruso, que vem compartilhando diversas postagens nas redes sociais nas quais afirma ser parente de sangue do ator.

Em suas postagens bizarras nas redes sociais, Dixon se autodenominou “Jasper Keith Reeves” e disse que quer colocar o ator “no comando” dele. Ele também disse que quer ceder seus “direitos pessoais” ao ator.

Os detetives estão atualmente investigando o recente roubo e analisando vídeos da casa e das câmeras de segurança dos vizinhos. Eles estão investigando especificamente a possibilidade de que a primeira ligação feita na noite de quarta-feira tenha sido feita por alguém que estava examinando a casa.