Casa de Keanu Reeves invadida por ladrões com máscaras de esqui e arma de fogo roubada

Fomos informados de que a casa do ator em Los Angeles foi assaltada na noite de quarta-feira… com o LAPD respondendo a uma ligação anônima sobre um possível invasor em sua propriedade por volta das 19h. Os policiais chegaram ao local e fizeram buscas, mas não encontraram ninguém.

A casa da estrela de ‘John Wick’ esteve no centro de tentativas semelhantes no passado… com duas tentativas consecutivas intrusos em 2014 – e ele também foi concedeu uma ordem de restrição temporária contra um suposto perseguidor que, segundo ele, apareceu em sua casa no início deste ano.