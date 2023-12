Casa do Adubo volta a CONTRATAR por todo o país

A Casa do Adubo, empresa que está no mercado do agronegócio desde 1937, continua com ótimas vagas de emprego abertas no país. Sendo assim, antes de falar mais sobre a marca que está presente com suas empresas em 11 estados brasileiros, levando insumos e soluções para viabilizar a produção de alimento, através de pequenos e médios produtores rurais, veja quais são os cargos abertos:

Analista Administrativo (setor Marketing) – Cariacica – ES – Efetivo;

Analista Contabil SR – Cariacica – ES – Efetivo;

Analista de Infraestrutura – Cariacica – ES – Efetivo;

Analista Fiscal – Cariacica – ES – Efetivo;

Auxiliar de Conferente – Ariquemes – RO – Efetivo;

Auxiliar de Conferente – Confresa – MT – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Patrocínio – MG – Efetivo;

Balconista Vendedor Agro – Nova Friburgo – RJ – Efetivo;

Balconista Vendedor Agro – Ariquemes – RO – Efetivo;

Vendedor Agro – Ariquemes – RO – Efetivo;

Banco de Talentos – Cariacica – ES – Banco de talentos;

Operador (a) de Caixa de Loja – Uberlândia – MG – Efetivo;

Caixa de Loja – Nova Friburgo – RJ – Efetivo;

Coordenador (a) Técnico – Marabá – PA – Efetivo: Supervisionar e desenvolver equipe de vendas; Propor campanhas e promoções de produtos agropecuários; Gerir planejamento de vendas;

Gerente de Vendas | CDA – Imperatriz – MA – Efetivo;

Gerente de Vendas | CDA – Franca – SP – Efetivo;

Motorista de Caminhão – Contagem – MG – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas | CDA – Linhares – ES – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas | CDA – Itabela – BA – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas | CDA – Várias outras localidades – Efetivo.

Mais sobre a Casa do Adubo

Contando um pouco mais sobre a Casa do Adubo, podemos destacar que, ao longo de quase um século, tornou-se uma das mais tradicionais empresas do mercado agropecuário, entregando soluções inovadoras que contribuem na produção de alimentos ao mundo.

Acredita que boas colheitas são oriundas de parcerias justas no campo, do plantio até a comercialização da produção. Por isso, está continuamente expandindo o seu número de unidades, para levar essa experiência para mais produtores.

Atualmente, a Casa do Adubo, juntamente com a controlada Agrodistribuidor Casal, está fisicamente presente em 11 estados brasileiros (ES, AC, BA, RJ, SP, MA, MG, MT, RO, PA e TO).

Como se candidatar em um dos cargos?

Bom, agora que as vagas da Casa do Adubo já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga. Isto é, os benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.



