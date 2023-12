Casa do Pão de Queijo ABRE VAGAS em MG, PE, SP e CE

A Casa do Pão Queijo, empresa que uma das maiores redes de snacks do Brasil, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Dito isso, antes de falar mais sobre a rede que é a pioneira na comercialização de pão de queijo e responsável pelo hábito que virou mania nacional (comer pão de queijo), confira quais são as vagas:

Atendente de Loja – Aeroporto Porto Alegre – RS – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria: Elaborar e auxiliar na produção de lanches e ou similares de acordo com os padrões da marca. Desempenhar todas as tarefas de Atendente e Caixa de forma a dar consistência aos Padrões da Marca. Garantir a limpeza e organização da unidade para assegurar as Boas Práticas. Demonstrar comprometimento com o seu trabalho e sua equipe;

Atendente De Loja – AEROPORTO DE RECIFE – Recife – PE – Lojas / Shopping;

Supervisor (a) Financeiro – Híbrido – Itupeva – SP – Finanças: Acompanhar relatórios para monitorar saldos bancários x fluxo de caixa a fim de garantir a realização dos pagamentos assumidos, realizar intervenções sempre que necessárias em negociações, garantindo assim a redução de inadimplência. Relacionamento junto aos bancos para acompanhamento de tarifas, taxas aplicadas e investimentos;

Atendente – São Paulo – SP – Atendimento;

Atendente Geral – PCD – AEROPORTO FORTALEZA – Fortaleza – CE – Atendente / Recepção;

Atendente de Loja – Fortaleza – CE – Atendente / Recepção / Garçom;

Analista Contábil Pleno – Indústria – Itupeva – SP – Contabilidade;

Consultor (a) de Negócios – Varejo Alimentação – Itupeva – SP – Venda Externa.

Mais sobre a Casa do Pão de Queijo

Falando um pouco mais sobre a Casa do Pão de Queijo, é importante ressaltar que a rede começou a se consolidar na década de 80, quando alcançou a marca de 13 lojas próprias e, para continuar expandindo, adotou, em 1987, um novo modelo de atuação baseado em franquias.

Além disso, com mais de 1.000 pontos de venda distribuídos nos principais shoppings, hipermercados, aeroportos, galerias, ruas e avenidas das grandes cidades, a empresa é líder no segmento de cafeteria no país. Tudo isso resultado de muito trabalho e dedicação além da preocupação com a qualidade dos produtos.

Confira alguns benefícios

Seguro de Vida;

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como se candidatar em uma das vagas?



Você também pode gostar:

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Casa do Pão de Queijo, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.