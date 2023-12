Casa do Papel ABRE VAGAS no Sul do Brasil

A Casa do Papel, empresa líder de mercado em seu ramo de atuação (papelaria e material escolar), está recrutando novas pessoas para o seu time. Dessa maneira, veja quais são os postos de trabalho vagos e suas respectivas localidades:

Gerente de Loja – Volante – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping: Atribuições relativas ao gerenciamento da equipe e da loja com foco no atendimento ao cliente, cumprimento das metas de vendas, suprimento e organização e operação de caixa;

Encarregado (a) de Estoque – Porto Alegre – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Segurança – Porto Alegre – RS – Segurança: Atribuições relativas à segurança do patrimônio da empresa e inibição do furto, à abertura e fechamento das cortinas de ferro e à revista de pertences dos colaboradores e promotores;

Encarregado (a) de Estoque – Gravataí – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Encarregado (a) de Estoque – Porto Alegre – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Consultor (a) de Vendas – Porto Alegre – RS -Venda Externa;

Encarregado (a) de Armazenamento – Porto Alegre – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Caixa – Farroupilha – RS – Lojas / Shopping;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre – RS – Lojas / Shopping;

Consultor (a) de Vendas II – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Jovem Aprendiz – Farroupilha – RS – Lojas / Shopping;

Web Designer – Porto Alegre – RS – Internet / Web Design.

Mais sobre a Casa do Papel

Contando mais sobre a empresa, vale frisar que, fundada em 1974 no bairro Centro Histórico em Porto Alegre, a Casa do Papel oferece mais de 15.000 itens nas linhas de Escritório, Escolar, Informática, Embalagens, Higiene e Limpeza e Copa e Cozinha.

Com 24 lojas localizadas nas cidades de Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Gravataí, Guaíba e São Leopoldo, Cachoeirinha, Santa Cruz e Farroupilha além de uma Central de Atendimento e um amplo Centro de Distribuição, a Casa do Papel alia a qualidade de seus produtos a uma equipe de atendimento especializada e comprometida com o cliente.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Vale-refeição;

Vale-transporte;

Dentre outros.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Casa do Papel, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

