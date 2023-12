Casal da Flórida sofre colapso no aeroporto por causa de seus cães após atraso de voo

Reproduzir conteúdo de vídeo



Tik Tok / @izzzjson

Um casal da Flórida teve um colapso total no aeroporto … acusando a American Airlines de manter seus cães de estimação longe deles depois que seu voo atrasou.

Dustin Miller e seu marido Antonio Thorne foram capturados em imagens virais do TikTok fazendo uma grande cena no aeroporto Charlotte Douglas, na Carolina do Norte… enquanto também diziam a uma mulher em uma cadeira de rodas para “se foder, vadia!”

Como você pode ver, Miller, que parece bêbado, grita para outros viajantes a plenos pulmões que a companhia aérea os fodeu… enquanto todos esperam para embarcar em um voo para Fort Lauderdale.

Thorne tenta acalmar o marido, mas sem sucesso… enquanto Miller responde: “Você não se importa com as meninas?!” …. pronunciando repetidamente o nome de seus cães de estimação, Shelby e Dolly – acrescentando que ele estava apenas tentando voltar para casa o mais rápido possível para estar com eles.

Espere um minuto….

Eles também são da Flórida, quais são as chances haha pic.twitter.com/p2gbYEhYyY -@DCHomos (@DCHomos) 27 de dezembro de 2023

@DCHomos

O discurso de Miller aumenta quando a mulher na cadeira de rodas com seu próprio cachorrinho ao lado pede que eles vão embora – e ele a ataca violentamente também.

Para aumentar o caos, o modelo OnlyFans Austin Verõesque morava no mesmo complexo de apartamentos do casal, reconheceu o casal em um vídeo … alegando no X que eles fizeram comentários transfóbicos no passado.