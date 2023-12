Cassol Centerlar está NA PROCURA por Motorista, Vendedor e mais!

A Cassol Centerlar, empresa que é a quinta maior no comércio varejista de materiais de construção no Brasil e líder no segmento na região Sul, está contratando profissionais para compor a sua equipe. Desse modo, antes de falar com mais detalhes, confira quais são os cargos ofertados:

Motorista – Caxias do Sul – RS – Motorista;

Operador (a) – Jovem Aprendiz – Caxias do Sul – RS – Telemarketing / Call Center Receptivo;

Vendedor Comissionado – Sapucaia do Sul – RS – Venda Interna;

Conferente – Santa Cruz do Sul – RS – Estoque, Armazenagem, Depósito: Atender clientes de acordo com padrão de atendimento Cassol. Analisar e realizar a troca e devolução de produtos, realizar o processo de carregamento e descarregamento conforme procedimento padrão; Enviar produtos conferidos para a área destino.

Conferente – Ingleses – Florianópolis – SC – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Auxiliar de Serviços Gerais – Ingleses – São José – SC – Limpeza;

Fiscal de Caixa – Ingleses – Florianópolis – SC – Atendimento: Efetuar a abertura e o fechamento do sistema dos caixas. Manter os Caixas abastecidos com troco. Efetuar sangrias em dinheiro e cheques a vista dos caixas;

Operador (a) de Loja – Ingleses – Florianópolis – SC – Atendimento;

Fiscal de Loja- Florianópolis – SC – Segurança Patrimonial;

Analista de Marketing de Performance – São José – SC – Marketing;

Ajudante de Motorista – Itajaí – SC – Ajudante de Motorista;

Motorista – Hab C – Sapucaia do Sul – RS – Transporte;

Vendedor (a) Comissionado – Santa Cruz do Sul – RS – Venda Interna;

Encarregado (a) de Manutenção – Porto Alegre – RS – Manutenção em Geral.

Mais sobre a Cassol Centerlar

Sobre a Cassol Centerlar, é válido frisar que, com 63 anos de atividades no Brasil, o grupo tem sua história marcada pelo empreendedorismo. A trajetória da Cassol começou no ano de 1958 em Urubici, Santa Catarina, com a fundação de uma serraria pelo descendente de imigrantes italianos Ernesto Cassol e seus filhos. Mais tarde, no município catarinense de São José, a família fundou a Madeireira Cassol.

Além disso, em resumo, com forte atuação nos três estados e com o maior estoque a pronta entrega do Sul do Brasil, a Cassol Centerlar apresenta o conceito homecenter dividido entre sete categorias – Banho & Cozinha, Casa & Decoração, Tintas, Iluminação, Construção, Revestimento e Sacada & Jardim.

Confira alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Vale-alimentação;

Seguro de Vida;

Refeição no local;

Participação nos lucros;

Estacionamento;

Cesta básica;

Auxílio farmácia.

Como efetivar a sua candidatura?



Como você já pôde verificar a lista de cargos da Cassol Centerlar, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.