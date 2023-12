Causa da morte de Ana Clara Benevides revelada: Do que morreu a fã de Taylor Swift em seu show?

Ana Clara Benevidesa fã que perdeu a vida no show de Taylor Swift no Rio de Janeiro, Brasil, morreu de insolação, de acordo com um relatório forense.

O incidente aconteceu durante temperaturas de 40 graus Celsius (105 Fahrenheit) na capital do país sul-americano em 17 de novembro. Rápido cantou “Cruel Summer”, sua segunda música da noite.

O documento do Instituto Médico Forense, obtido pela Associated Press, dizia que Benevides sofreu um “grave comprometimento dos pulmões e morte súbita” devido ao calor.

Os fãs fizeram fila horas antes do show, tal era a demanda, mas alega-se que os organizadores do show da Eras Tour não conseguiram fornecer água suficiente nas temperaturas de verão do hemisfério sul.

Ana Clara Benevides/Instagram

Contudo, no caso de Benevidesessa teoria foi desmentida por seus amigos que afirmaram ter recebido água, apesar de 60 mil pessoas no total lotarem o Estádio Nilton Santos.

Como Swift reagiu?

Deveria ter sido um desempenho normal para Rápido enquanto ela se dirigia para a etapa sul-americana de sua Eras Tour, depois de se apresentar anteriormente na Argentina, mas rapidamente se transformou em desespero.

A morte atingiu Rápido particularmente difícil porque ela adiou o show na noite seguinte e postou uma homenagem à perda de vidas no Instagram, embora isso tenha levado a acusações de que ela não teria adiado o show para fãs americanos por parte de brasileiros descontentes.

Ana Clara Benevides/Instagram

“Não acredito que estou escrevendo essas palavras” Rápido disse em um comunicado no Instagram. “Mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show.

“Não consigo nem dizer o quanto estou arrasado com isso. Há muito pouca informação que tenho além do fato de que ela era incrivelmente linda e jovem demais.

“Não poderei falar sobre isso no palco porque me sinto oprimido pela dor quando tento falar sobre isso. Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e meu coração está com sua família e amigos.”

“Esta é a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos trazer isso viagem ao Brasil.”