Causa da morte de Andre Braugher: de que morreu a estrela do Brooklyn Nine-Nine?

To mundo do entretenimento lamenta a morte de André Braugher. A estrela de séries de sucesso como Brooklyn Nine-Nine e ‘Homicide: Life On The Street’ tinha 61 anos. O falecimento do ator duas vezes vencedor do Emmy na segunda-feira causou uma onda de pesar e condolências dos fãs nas redes sociais na terça-feira, quando a notícia foi divulgada por seu assessor.

A representação de Braugher na FOX e (mais tarde) na série de sucesso da NBC Brooklyn Nine-Nine (2013-2021) foi considerada icônica por fãs e críticos. A representação da personalidade extremamente monótona do delegado da série foi vital para o sucesso do programa que também contou com Andy Samberg e Terry Crews.

Andre Braugher: o que causou a morte do ator aos 61 anos?

De acordo com sua assessora Jennifer Allen, Braugher faleceu após lidar com uma “breve doença”. Detalhes sobre qual doença causou o falecimento do ex-aluno da Juilliard ainda não foram divulgados.

O ator, nascido e criado em Chicago, fará muita falta para sua legião de fãs, tanto em produções de comédia quanto de drama. Muitas de suas co-estrelas ainda não reagiram às notícias trágicas e surpreendentes, mas você pode encontrar uma homenagem da co-estrela Tripulações de Terry mais embaixo.

A grande chance de Braugher em Hollywood veio depois de seu papel em ‘Glory’, de 1989. O filme sobre um regimento do exército totalmente negro durante a Guerra Civil também contou com Morgan Freeman e Denzel Washingtoncom o primeiro até ganhando um Oscar.

Depois disso, sua carreira na TV continuou crescendo com papéis em ‘Cidade dos Anjos’, ‘Poseidon’, ‘Frequency’, ‘The Mist’, ‘Quarteto Fantástico: Ascensão do Surfista Prateado’, ‘Salt’ e ‘The Gambler’.

O falecimento prematuro de Andre Braugher também levou consigo aquele que seria seu próximo projeto, o programa da Netflix Residência que começaria a ser filmado no início do próximo ano.

O talentoso ator deixa sua esposa e ator Amy Brabsonbem como três filhos.

A co-estrela Terry Crews reage ao falecimento de Andre Braugher

O ex-jogador da NFL, ator e estrela de TV Terry Crews foi uma das primeiras co-estrelas de Braugher a reagir ao trágico falecimento do ator. A química na tela do capitão Raymond Holt, interpretado por Braugher, e do sargento Terry Crews foi considerada incrível pelos fãs de Brooklyn Nove-Nove.

“Não acredito que você se foi tão cedo. Estou honrado por ter conhecido você, rido com você, trabalhado com você e compartilhado 8 anos gloriosos observando seu talento insubstituível” Crews postou no Instagram. “Isso dói. Você nos deixou muito cedo. Você me ensinou muito. Serei eternamente grato pela experiência de conhecê-lo. Obrigado por sua sabedoria, seus conselhos, sua gentileza e sua amizade. Mais profundas condolências à sua esposa e família neste momento difícil. Você me mostrou como é uma vida bem vivida”.

Crews então concluiu sua postagem com: “Descanse em paz, André. Eu te amo, cara”.