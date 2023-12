Causa da morte de Colin Burgess: como morreu o primeiro baterista do AC/DC

Colin Burgess, o primeiro baterista do AC/DC no início da década de 1970, infelizmente faleceu em 16 de dezembroconforme comunicado oficial da banda em seu site e redes sociais. Ele tinha 77 anos.

O músico australiano foi o baterista original do lendária banda de hard rockestando presente em seu primeiro show ao lado de Malcolm Young na guitarra base, seu irmão Angus na guitarra solo, Dave Evans nos vocais principais e Larry Van Kriedt no baixo na véspera de Ano Novo de 1974.

Declaração do AC/DC

A banda disse em um comunicado:

Muito triste saber do falecimento de Colin Burgess. Ele foi nosso primeiro baterista e um músico muito respeitado. Boas lembranças, rock em paz, Colin. CA/CC

Sua causa de morte ainda é desconhecida.

Carreira de Colin Burgess

Burgess foi baterista do AC/DC entre novembro de 1973 e fevereiro de 1974. A banda o demitiu por supostamente estar bêbado no palco. Mais tarde, ele foi substituído por Phil Rudd, que foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame com a banda, sendo o baterista ‘clássico’ do AC/DC.

Colin Burgess não gravou nenhum álbum ou música com a banda, após ser demitido do AC/DC, formou a banda His Majesty. Antes de ‘Acca/Dacca’, ele foi membro de outra banda australiana conhecida, The Masters Apprentices, sendo introduzido no Australian ARIA Hall of Fame com eles.