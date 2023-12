Causa da morte de Consuelo Loera: De que morreu a mãe de Chapo Guzmán?

Tele morte de Consuelo Loera Pereza mãe do notório traficante mexicano Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, foi oficializado. A mulher que deu à luz o provavelmente mais famoso traficante do mundo tinha 94 anos e morreu no domingo em um hospital em Culiacan, Sinaloa.

Embora a versão oficial da morte seja devida a “causas naturais”, a Rádio Fórmula e o El Universal informaram em seus diversos sites que a mulher que deu à luz o famoso líder do Cartel de Sinaloa foi internada em um hospital da rua Escobedo devido a complicações respiratórias atribuídas às sequelas de uma infecção do vírus COVID-19 ocorrida em 2021.

Quem é Consuelo Loera Perez?

Mara Consuelo Loera Perez nasceu ‘La Tuna’ em Badiraguato em 1929 e seu corpo será lamentado na cidade onde morava, antes de ser transferido em emergência para Culiacán. Foi justamente em Badiraguato onde, no dia 4 de abril de 1957, deu à luz Joaquin Guzman Loera, fruto da relação entre Dona Consuelo e Emilio Guzman Bustillos.

Além de Chapo, Consuelo Loera teve outros filhos, Arturo, Bernarda, Miguel Angel, Aureliano, Armida e Emilio, Jesus Alfredo Guzman Salazar e Ovidio Guzman Lopez, este último foi preso em 15 de setembro de 2023 e extraditado para o Estados Unidos.

A saudação de Consuelo Loera e AMLO

Um dos momentos mais controversos Doe ConsueloA vida dela foi em março de 2020, quando ela foi filmada a bordo de uma van branca, enquanto o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, abordou-a pessoalmente para apertar sua mão respeitosamente. No vídeo ele diz a ela: “Não saia, estou indo. Já recebi sua carta”, disse ele, referindo-se a um pedido da família de Chapo para que o governo mexicano interviesse para que as autoridades norte-americanas permitissem para vê-lo na prisão.

A cena foi fortemente criticada porque o presidente não demonstrou a mesma deferência para com outros setores sociais afetados pela violência que prevalece no país, como as mães de vítimas desaparecidas ou mulheres que foram estupradas, bem como parentes de vítimas de homicídio, argumentando que quer proteger a investidura presidencial.