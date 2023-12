Causa da morte de Denny Laine: De que morreu o membro fundador do Moody Blues e do Paul McCartney’s Wings?

Denny Laineum cantor, compositor e guitarrista britânico que tocou em uma versão inicial e pop do Azul temperamental e foi mais tarde Paul McCartneyO companheiro de longa data da banda solo do ex-Beatle, Wings, morreu aos 79 anos.

Laine, introduzido há cinco anos no Rock and Roll Hall of Fame como membro do Moody Blues, morreu terça-feira em Naples, Flórida. A causa foi doença pulmonar intersticial, de acordo com um anúncio na página de Laine no Instagram feito por sua esposa, Elizabeth Hines.

Sua morte ocorre quase exatamente 50 anos após o lançamento do aclamado álbum “Band On the Run” de McCartney, no qual Laine tocou guitarra e fez backing vocals. Na terça-feira, McCartney postou uma homenagem a Laine no Instagram, chamando-o de “grande talento com um excelente senso de humor”.

“Nós nos distanciamos, mas nos últimos anos conseguimos restabelecer nossa amizade e compartilhar memórias de nossos tempos juntos”, escreveu McCartney.

Laine nasceu Brian Frederick Arthur Hines e mudou seu nome profissional no início da adolescência, em parte em homenagem ao cantor Frankie Laine.

Em 1964, quando completou 20 anos, ele se juntou a Ray Thomas e Mike Pinder na formação do Moody Blues e cantou o grande sucesso do grupo, “Go Now”. Mas os Moody Blues lutaram para igualar o sucesso inicial e, em 1967, Laine saiu, substituído por Justin Hayward. O Moody Blues então se voltou para os sons ambiciosos e de influência clássica de “Nights in White Satin” e outras canções.

Laine trabalhou como artista solo e com grupos como Electric String Band e Ginger Baker’s Air Force antes de ser trazido para o Wings por McCartney, que ele conheceu durante seu tempo com o Moody Blues.

Fundada em 1971, um ano após a separação dos Beatles, a Wings passou por várias mudanças de pessoal na década seguinte, com Laine, McCartney e a esposa de McCartney, Linda. os únicos restantes. Os singles número 1 da banda, a maioria deles escritos por McCartney, incluíam “My Love”, “Listen to What the Man Said” e a faixa-título de “Band On the Run”. Laine ajudou a escrever “Mull of Kintyre”, que vendeu um milhão de cópias.

McCartney dissolveu o Wings logo após a saída de Laine no início dos anos 1980, mas Laine contribuiu para os álbuns “Tug of War” e “Pipes of Peace” de McCartney e adicionou backing vocals a “All They Years Ago”, o tributo de George Harrison ao falecido John Lennon.

Laine continuou a fazer turnês e gravar nos últimos anos, seus álbuns incluindo “The Blue Musician”.