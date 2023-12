Causa da morte de George McGinnis: De que morreu a lenda do Indiana Pacers?

Tele mundo de basquetebol lamentou a perda de um de seus maiores jogadores na quinta-feira, após George McGinnis faleceu aos 73 anos.

McGinnis estava hospitalizado desde que sofreu uma parada cardíaca em sua casa no início de dezembro, conforme relatado pela ESPN, e foi relatado que ele estava em suporte vital há três dias.

Causa da morte de George McGinnis

O Hall da Fama da NBA tragicamente não se recuperou quando sua morte foi anunciada pelo Pacers de Indiana. Eles confirmaram que “complicações” da parada cardíaca foram a causa de sua morte em comunicado divulgado na manhã de quinta-feira.

“McGinnis sucumbiu às complicações de uma parada cardíaca sofrida na semana passada em sua casa”, disse o Marcapassos disse em um comunicado de imprensa.

“Ele foi levado ao Community North Hospital, onde familiares, amigos e ex-companheiros de equipe mantiveram uma vigília de apoio até seu falecimento”.

Vindo de Indianápolis, ele jogou na IU em 1970 e 1971 antes de ingressar no Pacers da ABA de 1971 a 1975. Ele ganharia dois títulos da ABA durante esse período e foi nomeado MVP da ABA em 1975 antes de ingressar na NBA na temporada seguinte.

Após uma vida inteira de conquistas no basquete, McGinnis foi introduzido no Hall da Fama em 2017.

Homenagens chegam a McGinnis

Simon Family e Pacers Sports & Entertainment, empresa do proprietário do Pacers, Herbert Simon, deram uma despedida comovente para McGinnis.

“Desde seus dias de ensino médio até sua época como IU All-American e, claro, até suas lendárias disputas pelo campeonato ABA com os Pacers, George McGinnis moldou muitas das melhores lembranças do basquete para gerações de Hoosiers.

“Ele era a própria definição de uma lenda do basquete de Indiana, um campeão e atleta do Hall da Fama. Mas ele era mais do que isso. George era uma família. Um defensor apaixonado de seus colegas jogadores da ABA e um rosto sorridente e presente em toda a franquia, George tem sido tão sinônimo de nossa franquia Pacers quanto qualquer outro.

“Ele fará muita falta e todos nós da Pacers Sports & Entertainment manteremos George e sua família em nossas orações.”

Homenagens vieram de figuras renomadas do basquete, como o técnico do Indiana Hoosiers Mike Woodson, que prestou homenagem ao ícone dos Pacers com uma despedida emocionada ao saber de seu falecimento.

“Eu amei George McGinnis”, disse Woodson. “Ele significou muito não apenas para a ISU e o estado de Indiana, mas para todo o mundo do basquete.”

Locutor do Pacers Pat Boylan creditado McGinnis em salvar a franquia de basquete da extinção devido aos seus esforços ao se despedir do grande jogador do basquete.

“Os Pacers ainda existem hoje em grande parte graças a este homem, que finalmente recebeu o que merecia em 2017 como Inductee do Naismith Hall of Fame”, escreveu Boylan no X. “RIP para uma lenda de Indianápolis e Indiana.”